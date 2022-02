Salernitana – Milan: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Salernitana – Milan del 19 febbraio 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A 2021/2022

SALERNO – Sabato 19 febbraio alle ore 20.45, allo Stadio “Arechi”, andrà in scena Salernitana – Milan, anticipo serale della ventiseiesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022. I campani vengono dal pareggio esterno a reti bianche nello scontro salvezza contro il Genoa e sono ultimi, a dieci lunghezze dalla quartultima, con 13 punti, frutto di tre vittorie, quattro pareggi e sedici sconfitte con diciassette gol fatti e cinquantatré subiti (peggior difesa del torneo). Nelle ultime cinque sfide hanno vinto una volta, pareggiato due e perso due, siglando sei reti e subendone undici. Per tentare il possibile per mantenere la categoria, in settimana é stato chiamato alla guida tecncia della squadra Davide Nicola, terzo allenatore stagionale dopo Castori e Colantuono. Di fronte troverà i rossoneri, reduci dal successo casalingo, firmato Leao, contro la Sampdoria, che li ha proiettati in vetta alla classifica, con due lunghezze di distacco sull’Inter, che però deve ancora recuperare una partita. La squadra di Pioli é prima con 55 punti, con un cammino di diciassette partite vinte, quattro pareggiate e quattro sconfitte con cinquanta reti realizzate e ventisei incassate. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta con otto gol fatti e tre subiti. Sono soltanto cinque i precedenti tra le due compagini con il bilancio di quattro successi del Milan e uno della Salernitana. La gara di andata, lo scorso 4 dicembre, finì con la vittoria per 2-0 dei rossoneri, con reti di Kessie e Saelemaekers.

Cronaca con commento in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: SALERNITANA - MILAN Sabato 19 febbraio alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca con commento in diretta.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna, coadiuvato dagli assistenti Baccini e Rocca; quarto uomo Baroni. Al Var Di Paolo, assistente Var Prenna.

La presentazione del match

QUI SALERNITANA – Nicola dovrà rinunciare agli indisponibili Capezzi, Coulibaly, Fiorillo, Ruggeri Schiavone e Strandberg. Probabile modulo 3-4-2-1, con Sepe in porta e con Mazzocchi, Dragusin, Fazio e Ranieri in posizione arretrata. A centrocampo Lussana Coulibaly, Radovanovic e Ederson; sulla trequarti Verdi e Bonazzoli di supporto all’unica punta Ribery.

QUI MILAN – Pioli dovrà rinunciare al lungodegente Kjaer e a Ibrahimovic e Gabbia ma ritrova Theo Hernandez, che ha scontato il turno di squalifica. Il Milan dovrebbe scendere in campo con il tradizione modulo 4-2-3-1 con Maignan in porta e difesa composta dalla coppia centrale Tomori-Romagnoli a e ai lati da Theo Hernandez e Calabria. In mediana Bennacere Tonali. Sulla trequarti Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao di supporto all’unica punta Giroud.

Le probabili formazioni di Salernitana – Milan

SALERNITANA (3-4-2-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; L. Coulibaly, Radovanovic, Ederson; Verdi, Ribery, Bonazzoli. Allenatore:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, B. Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Salernitana – Milan, valido per la ventiseiesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusivo su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. La gara sarà visibile anche su Sky Sport Uno (201 e 209 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (202, 240 e 249 del satellite, 473 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (251 del satellite) e per gli abbonati Sky, in streaming anche su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.