Serie A, Salernitana-Roma: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Salernitana-Roma del 29 agosto 2021: incontro valido per la seconda giornata di Serie A, calcio d’inizio alle 20.45.

SALERNO – Tra poco faranno il loro ingresso in campo i giocatori di Salernitana e Roma nel match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Per quanto concerne il capitolo formazioni alle ore 19.45 vi daremo gli schieramenti ufficiali del match.

Le formazioni ufficiali di Salernitana-Roma

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Zortea; Kechrida, Coulibaly, Di Tacchio, Obi, Ruggeri; Simy, Bonazzoli. Allenatore: Castori [UFFICIALE ALLE 19.45]

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Carles Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore: Mourinho [UFFICIALE ALLE 19.45]