Salernitana – Sampdoria: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Salernitana – Sampdoria del 21 novembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la 13a giornata di Serie A

SALERNO – Domenica 21 novembre 2021, alle ore 15, allo Stadio “Arechi”, andrà in scena Salernitana – Sampdoria, gara valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Prima della sosta per gli impegni delle Nazionali i padroni di casa hanno perso per 3-0 all’Olimpico contro la Lazio, cadendo sotto i colpi di Immobile, Pedro e Luis Alberto, e ora sono penultimi in classifica con 7 punti, frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 9 sconfitte; 10 gol fatti e 26 subiti. I blucerchiati, invece, hanno perso per 1-2 a Marassi contro il Bologna e sono terzultimi, a pari merito con il Genoa, a quota 9, con un percorso di 2 partite vinte, 3 pareggiate e 7 perse; 15 reti realizzate e 25 incassate. Perdendo contro la Salernitana, la squadra di D’Aversa registrerebbe la sua peggior partenza in Serie A nelle prime 13 giornate nell’era dei tre punti a vittoria: il record negativo nelle prime 13 risale ai 10 punti del 2013/14. Gli ultimi precedenti tra le due compagini sono avvenuti in Serie B e la squadra blucerchiata: la Sampdoria si é aggiudicata le ultime tre partite.

A dirigere il match sarà Piero Giacomelli della sezione di Trieste, coadiuvato dagli assistenti Scarpa e Marchi; quarto uomo ufficiale Cosso. VAR e AVAR affidati invece rispettivamente a Sozza e Bottegoni.

QUI SALERNITANA – La formazione di Colantuono potrebbe schierare il 4-3-3, con Belec tra i pali; Zortea, Gyomber, Strandberg e Ranieri alle spalle della cerniera formata da Schiavone, Obi e Di Tacchio, Coulibaly. Tridente offensivo con Ribery, Bonazzoli e Simy.

QUI SAMPDORIA – Out per infortunio Vieira, Prelec e Damsgaard. Preblemi anche per Yoshida, che nell’ultima gara disputata con la Nazionale giapponese ha riportato una contusione al ginocchio: le sue condizioni dovranno essere valutate nei prossimi giorni. Lo squalificato Silva verrà sostituito da Askildsen. La squadra allenata da Roberto D’Aversa potrebbe schierare un modulo 4-4-2, con Audero in porta; Bereszynski, e Yoshida (o Dragusin) sulle fasce e Colley e Augello a comporre il blocco difensivo. In mezzo al campo potremmo trovare dal 1′ Thorsby ed Ekdal; sulle corsie Candreva e Askildsen. Davanti Quagliarella e Caputo.

SALERNITANA (4-3-3): Belec; Zortea, Gyomber, Strandberg, Ranieri; Schiavone, Di Tacchio, Obi; Ribery, Bonazzoli, Simy. Allenatore: Stefano Colantuono

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Askildsen; Caputo, Gabbiadini. Allenatore: Roberto D’Aversa

L’incontro Salernitana – Sampdoria, valido per la tredicesima giornata del Campionato di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusivo su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero potranno vedere Salernitana – Sampdoria in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Dopo il fischio finale gli highlights della gara e l’evento integrale saranno a disposizione per la visione on demand.