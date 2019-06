Salernitana – Venezia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Salernitana – Venezia: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per l’andata dei play-out di Serie B, calcio d’inizio alle ore 20.45

SALERNO – Dopo le innumerevoli vicende che hanno caratterizzato il destino di queste due squadre (e non solo), domani sera, mercoledì 5 giugno alle ore 20.45 si giocherà Salernitana – Venezia, incontro valevole per l’andata dei play-out di Serie B. Da una parte c’è la formazione campana che, nell’ultimo turno della stagione regolare, ha perso in casa del Pescara ed in classifica ha chiuso in sedicesima posizione. Dall’altra parte, invece, ci sono i lagunari che hanno evitato la retrocessione diretta vincendo in rimonta a Carpi con due reti nel finale, quindicesima posizione finale per la squadra di Cosmi.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Mercoledì 5 giugno alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI SALERNITANA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-2-3-1 con Micai in porta, pacchetto difensivo composto da Lopez e Casasola sulle corsie esterne mentre nel mezzo Migliorini e Mantovani. A centrocampo Odjer e Di Tacchio in cabina di regia mentre davanti D. Anderson, A. Anderson e Jallow alle spalle di Calaiò.

QUI VENEZIA – La formazione ospite dovrebbe schierarsi col 3-5-2 con Vicario tra i pali, reparto arretrato formato da Bruscagin, Modolo e Fornasier. A centrocampo Bentivoglio in cabina di regia con Segre e Besea mezze ali mentre sulle corsie esterne Zampano e Schiavone. In attacco tandem offensivo composto da Pimenta e Zigoni.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Salernitana – Venezia, valevole per l’andata dei play-out di Serie B, verrà trasmessa in diretta su DAZN e su RAI SPORT.

Le probabili formazioni di Salernitana – Venezia

SALERNITANA (4-2-3-1): Micai; Lopez, Migliorini, Mantovani, Casasola, Odjer, Di Tacchio, D. Anderson, A. Anderson, Jallow, Calaiò. Allenatore: Menichini

VENEZIA (3-5-2): Vicario; Bruscagin, Modolo, Fornasier, Zampano, Segre, Bentivoglio, Besea, Schiavone, Pimenta, Zigoni. Allenatore: Cosmi

STADIO: Arechi