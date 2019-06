Playout di Serie B, Salernitana – Venezia: campani dati favoriti

Playout di Serie B, Salernitana – Venezia: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma mercoledì 5 giugno dalle ore 20.45. Per i bookmakers campani favoriti

Dopo che il TAR del Lazio ha respinto il ricorso d’urgenza del Venezia, che chiedeva la sospensiva della delibera del presidente della Lega di Serie B Mauro Balata con cui aveva stabilito per mercoledì 5 giugno e per domenica 9 giugno le date degli spareggi salvezza, si gioca Salernitana-Venezia, gara di andata dei playout di Serie B, in programma alle ore 20.45 allo stadio Arechi. In precedenza era stata cancellata la retrocessione del Palermo, che aveva decretato la retrocessione del Foggia in Serie C con conseguente necessità della disputa dello spareggio salvezza, come inizialmente previsto

Salernitana – Venezia: cronaca diretta e risultato in tempo reale

Calcio in tv oggi del 5 giugno 2019

Salernitana – Venezia: per i bookmakers favoriti i padroni di casa

I bookmakers danno nettamente favoriti i veneti. Il segno 1 è quotato da 2,45 a 2,50. Il segno X è offerto da 2,90 a 3,10 mentre il segno 2 è dato da 3,10 a 3.15.

Per quanto riguarda la doppia chance l’1/X vale da 1,34 a 1,3, l’X/2 è dato da 1,50 a 1,55, l’1/2 da 1,36 a 1,39.

I bookmakers pensano che i gol non saranno numerosi: l’Under 2,5 è dato da 1,55 a 1,57, l’Over 2,5 da 2,25 a 2,30. E credono che non andrano a segno entrambe le squadre: il No Goal vale da 1,76 a 1,87, il goal da 1,83 a 1,96.

Il risultato più esatto potrebbe essere l’1-1 (dato da 5,25 a 5,70) seguito dall’1-0 (da 6,40 a 6,50) e dal 2-1 (da 9,50 a 10,00)

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale da 5,00 a 5,40.