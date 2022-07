La partita Salernitana – Wieczysta Cracovia di Mercoledì 20 luglio 2022 in diretta: successo concretizzato nei primissimi minuti di gioco

JENBACH – Mercoledì 20 luglio, alle ore 15, allo Stadion Jenbac, a Jenbach, la Salernitana affronterà il Wieczysta Cracovia, formazione della terza divisione polacca, nella quarta amichevole precampionato, dopo quelle contro lo Jenbach, lo Schalke 04 e l’Hoffenheim. In questi giorni la Salernitana, guidata dal confermato Davide Nicola, é in ritiro a Jenbach, in Austria, dove rimarrà fino al 20 luglio. Poi si ritroverà nuovamente a Jenbach il 23 luglio dove svolgerà l’ultima fase di preparazione fino al 29 luglio per poi fare ritorno in Campania. Il 27 luglio amichevole di lusso contro il Galatasaray presso il Tivoli Neu Stadion di Innsbruck. L‘esordio in campionato dei campani é previsto per domenica 14 agosto alle 20.45 all’Arechi contro la Roma. Dal canto suo, il Wieczysta Cracovia é reduce da una sconfitta per 5-0 contro il Garbarnia in campionato.

Tabellino

SALERNITANA: Sepe (dal 1′ st Fiorillo); Motoc (dal 1′ st Galeotafiore), Lovato (dal 38′ pt Veseli), Pirola (dal 1′ st Jaroszynski); Kechrida (dal 1′ st D’Andrea), Cavion (dal 1′ st Capezzi), Bohinen (dal 1′ st Boultam), L. Coulibaly (dal 1′ st M. Coulibaly), Bradaric (dal 1′ st Sy); Ribéry (dal 1′ st Simy, dal 30′ st Motoc), Botheim (dal 1′ st Kristoffersen). A disposizione: Micai. Allenatore: Nicola.

WIECZYSTA CRACOVIA: Krawczyk, Franczak (dal 30′ st Bak), Kolodziej, Koncewicz-Sylka (dal 1′ st Jampich), Klimczak (dal 9′ st Linca), Moulin, Gamrot (dal 38′ st Bujak), Majewski (dal 17′ st Pietras), Kumah, Peszko, Guzik (dal 16′ pt Mak). A disposizione: Plewka, Kowalski, Porebski. Allenatore: Zmuda.

Reti: al 3′ pt Ribery (rigore), al 6′ st Botheim

Ammonizioni: Kolodziej

Formazioni ufficiali

SALERNITANA: Sepe; Motoc, Lovato, Pirola; Kechrida, Cavion, Bohinen, L. Coulibaly, Bradaric; Ribéry, Botheim. A disp: Fiorillo, Micai, Veseli, Galeotafiore, Jaroszynski, Sy, Boultam, Capezzi, Simy, Kristoffersen, M. Coulibaly, D’Andrea. Allenatore: Nicola.

WIECZYSTA CRACOVIA: Krawczyk, Franczak, Kolodziej, Koncewicz-Sylka, Klimczak, Moulin, Gamrot, Majewski, Kumah, Peszko, Guzik. A disp: Plewka, Kowalski, Mak, Pietras, Bujak, Bak, Jampich, Porebski, Linca. Allenatore: Zmuda.

Presentazione del match

QUI SALERNITANA – Nicola potrebbe affidarsi al consueto modulo 3-5-2 con Sepe in porta e difesa a tre composta da Motoc, Bogdan e Gagliolo. In cabina di regia Junior Sambia con Cavion e Capezzi; sulle corsie esterne Mazzocchi e Jaroszynski. Davanti Botheim e Ribery.

La probabile formazione della Salernitana

SALERNITANA (3-5-2): Sepe: Motoc, Bogdan, Gagliolo; Mazzocchi, Cavion, Junior Sambia, Capezzi, Jaroszynski, Ribery, Botheim. Allenatore: Nicola

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro non verrà trasmesso in diretta televisiva o streaming.