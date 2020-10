Salisburgo – Lokomotiv Mosca: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Salisburgo – Lokomotiv Mosca del 21 Ottobre 2020 in diretta: presentazione, cronaca, tabellino in tempo reale del match valevole per la fase a gironi del gruppo A della Uefa Champions League 2020/2021, calcio d’inizio alle ore 18:55

SALISBURGO – Mercoledì, 21 Ottobre, alle ore 18:55 andrà in scena la partita Salisburgo – Lokomotiv Mosca, match valevole per la prima giornata della fase a gironi del gruppo A di Uefa Champions League 2020/2021.

Cronaca e tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

Mercoledì sera, presso lo stadio Wals-Siezenheim di Salisburgo, andrà in scena l’incontro tra il Salisburgo di Jesse Marsch e il Lokomotiv Mosca di Marko Nikolic. Inizia il percorso nella massima competizione europea per le due squadre: i padroni di casa si sono guadagnati la fase a gironi con due belle vittorie tra andata e ritorno con gli israeliani dal Maccabi Tel Aviv. Nel rispettivo campionato si stanno dimostrando protagonisti assoluti ottenendo vittorie su vittorie, non sbagliando nemmeno una partita. Indubbiamente non si tratta di un campionato competitivo come gli altri top campionati europei, ma possiamo affermare che sono in un ottimo stato di forma. Gli ospiti della Lokomotiv invece, dopo una serie di risultati negativi in campionato, hanno trovato la quadratura, vincendo le ultime 4 partite. L’ultimo scontro tra le due squadre risale al lontano 2009, più di dieci anni fa. A seguire i probabili schieramenti delle due squadre.

Le probabili formazioni di Salisburgo – Lokomotiv Mosca

SALISBURGO (4-4-2): Stankovic, Vallci, Onguene, Wober, Ulmer, Camara, Mwepu, Okafor, Daka, Szoboszlai, Koita. Allenatore: Marsch

LOKOMOTIV MOSCA (4-4-2): Kochenkov, Zhivoglyadov, Murilo, Corluka, Silyanov, Krychowiak, Ignatjev, Magkeev, Eder, Miranchuk, Lisakovich. Allenatore: Nikolic

STADIO: Wals-Siezenheim

Dove vederla in tv e streaming

L’incontro Salisburgo – Lokomotiv Mosca del 21 Ottobre, valevole per la prima giornata della fase a gironi del gruppo A di Uefa Champions League 2020/2021, sarà visibile in esclusiva in diretta sulla piattaforma di Sky, su Sky Sport e potrete seguire la gara in streaming attraverso l’app Sky go. Inoltre potrete seguire la diretta del match in tempo reale sul nostro sito.