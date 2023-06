Salomon con Fondazione Cortina, l’hub degli sport outdoor

Longo: “Abbiamo realizzato negli anni una piattaforma capace di mettere insieme partner di valore, contribuendo allo sviluppo e alla crescita sinergica del territorio”

Passione, competenza, lavoro di squadra, collaborazione con gli atleti ed attenzione alla sostenibilità sono i valori attraverso i quali Salomon ispira le persone al fine di “liberare la migliore versione di se stesse”. Non ha importanza il livello di esperienza, negli sport outdoor, dall’escursionismo, allo scialpinismo, al trail running #TomorrowIsYours. È per questo motivo che è fondamentale stringere sempre nuove ed importanti collaborazioni per avvicinarsi al territorio e alle comunità locali attraverso i giusti partners. In questa direzione nel 2023 si concretizza la cooperazione con Fondazione Cortina, l’Istituzione ampezzana che raccoglie l’eredità dei Campionati del Mondo di sci alpino 2021, con la sinergia di Regione Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Cortina, Associazione Albergatori, Consorzio Cortina Skiworld e Sci Club Cortina, che hanno deciso di lavorare congiuntamente nella promozione e nei servizi per supportare il territorio in vista dei grandi eventi sportivi in ambito “outdoor” che coinvolgono (e coinvolgeranno) la località ampezzana.

“Abbiamo realizzato negli anni una piattaforma capace di mettere insieme partner di valore, contribuendo allo sviluppo e alla crescita sinergica del territorio offrendo una vetrina unica per quei brand come Salomon che con noi condividono valori e obiettivi. La nostra è una piattaforma capace di attivare sinergie che vanno anche oltre gli eventi da noi organizzati creando un unico fil rouge con tutte le iniziative che coinvolgono la conca ampezzana e il territorio bellunese contribuendo così a veicolare messaggi positivi di inclusione, sostenibilità e benessere. Tutti elementi che sono alla base di una strategia vincente per tutti con prospettive di lungo periodo e portata internazionale”, sottolinea il Presidente di Fondazione Cortina Stefano Longo.

Ilaria Cestonaro, marketing manager Salomon IT, ha dichiarato: “La collaborazione con Fondazione Cortina si aggiunge alle attività che sempre più promuoviamo sui territori locali. In un mondo che tende a prediligere e sostenere connessioni superficiali ed effimere, noi abbiamo scelto di abbracciare il potere di riconnetterci in modo significativo con gli altri e noi stessi, riconoscendo nella località ampezzana, eccellenza del mondo outdoor, il contesto ideale per esprimere nel modo più autentico i valori che lo rappresentano. La vicinanza delle persone alla natura ci guiderà anche in questa nuova avventura con l’auspicio che sia sempre più proficua e collaborativa”.

ALPINATHLON 2023: BUONA LA… SECONDA EDIZIONE

Il taglio del nastro della neonata collaborazione di Salomon, con il ruolo di technical sponsor, e Fondazione Cortina è avvenuto lo scorso aprile in occasione della IIa edizione dell’Alpinathlon, ovvero, il duathlon (corsa e sci alpinismo) organizzato in collaborazione con il Comando Truppe Alpine dell’Esercito. Questa manifestazione, oltre alla valenza sportiva, ha voluto celebrare la montagna, i suoi sport più iconici e, soprattutto, i soldati specializzati nell’operare sui rilievi, la cui storia si è scritta, in ampia parte, proprio sulle Dolomiti, patrimonio UNESCO.

LUT – LAVAREDO ULTRA TRAIL BY UTMB®

È stato un grande successo la Lavaredo Ultra Trail by UTMB® 2023, secondo importante appuntamento in cui Salomon e Fondazione Cortina sono tornate a collaborare. Tra gli appuntamenti in agenda presso La Cooperativa Cortina si è svolto un partecipato test scarpe, utile per conoscere e provare tutte le novità SS23, e il meet&greet con gli ambassador Salomon che per l’occasione hanno offerto i loro consigli sulle tecniche di corsa, parlando in particolare dell’atteggiamento motorio che deve inevitabilmente modificarsi al meglio secondo la tipologia di terreno e pendenza. Occorre, infatti, conoscere o meglio riconoscere le tipologie di terreno nell’ambiente outdoor, come ad esempio lo è stato quello straordinario di Cortina, ed è molto utile anche ascoltare le spiegazioni di coloro che, essendo qualificati, hanno saputo dire come approcciare una discesa tra i sassi, oppure in un bosco con fondo umido o indicare quando conviene aumentare il ritmo della frequenza di falcata o quando è utile allungare il passo.

OUTDOOR E GUSTO: DELICIOUS TRAIL DOLOMITI

L’appuntamento è fissato per la giornata di sabato 30 settembre p.v. e si svolgerà in uno dei luoghi più ricchi di storia e natura di Cortina d’Ampezzo e delle Dolomiti. Fiore all’occhiello del Delicious Trail è la valorizzazione dell’aspetto eno-gastronomico, per questo Salomon e Fondazione Cortina parteciperanno con un team dedicato, varie attività sul territorio e un’esclusiva area in centro dove saranno poi distribuiti anche i gadget della giornata.