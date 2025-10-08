Sambiase-Reggina: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Sambiase-Reggina di mercoledì 8 ottobre 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie D

LAMEZIA TERME – Mercoledì 8 ottobre 2025 allo stadio Guido d’Ippolito di Lamezia Terme andrà in scena Sambiase-Reggina, derby calabrese valevole per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia di Serie D 2025-2026: calcio d’inizio alle ore 18. Da una parte, la formazione giallorossa reduci da cinque risultati utili consecutivi in campionato con due vittorie e tre pareggi arrivati dopo l’unica sconfitta stagionale rimediata all’esordio sul campo della Gelbison (2-0).

Dall’altro lato, invece, gli amaranto protagonisti di un avvio di stagione più complicato del previsto viste le grandi ambizioni della piazza con due soli successi raccolti in sei partite di campionato. Un altro derby attenderà in Coppa Italia Serie D per la Reggina che al primo turno è riuscita a battere la Vibonese al termine della lotteria dei calci di rigore e il Sambiase, capace di spuntarla 1-0 nella sentitissima sfida contro il Lamezia Terme. I giallorossi, che davanti al proprio pubblico sono ancora imbattuti con le uniche due vittorie conquistate sin qui e altrettanti pareggi, puntano ad allungare la serie positiva tra le mura amiche per superare il turno.

Gli amaranto, invece, che lontano dal ‘Granillo’ non hanno ancora portato a casa vittorie (soltanto due pareggi dopo la sconfitta all’esordio con il Castrumfavara), vogliono finalmente sbloccarsi per proseguire la propria avventura nella Coppa di categoria e acquisire maggiore fiducia in vista del futuro. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si andrà direttamente ai calci di rigore. Chi passerà il turno incontrerà la vincente di Nocerina-Gelbison.Un successo, arrivato proprio in trasferta (0-1), e un pareggio (1-1 al ‘Granillo’) per la Reggina nei due precedenti della passata stagione contro il Sambiase. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Marco Schmid della sezione di Rovereto coadiuvato dagli assistenti Giovanni Di Meglio di Napoli e Giovanni Santoriello di Nocera Inferiore.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI SAMBIASE-REGGINA]

Le formazioni ufficiali di Sambiase-Reggina

SAMBIASE (4-3-3): Giuliani; Slojkowski, Frasson, Pantano, Leumegni; Diogo, Marrello, Sena; Furiato, Haberkon, Costanzo. A disposizione: Lisi, Andronache, De Cicco, Colombatti, Naccarato, Martino, Calabro, Perricci, Francisco. Allenatore: Lio Tony

REGGINA (4-3-3): Boschi; Lanzillotta, R. Girasole, Adejo, Fomete; Laaribi, Zenuni, Salandria; Palumbo, Montalto, Grillo. A disposizione: Lagonigro, Distratto, Mungo, Ferraro, Edera, Correnti, Rizzo, D. Girasole, Chirico. Allenatore: Trocini

I convocati del Sambiase

Portieri: Giuliani, Lisi, Pagliuso

Difensori: Pantano, Colombatti, De Cicco, Leumegni, Frasson, Slojkowski, Naccarato, Andronache, Coriano

Centrocampisti: Marrello, Sena, Calabrò, Diogo

Attaccanti: Costanzo, Francisco, Furiato, Haberkon, Perricci

I convocati della Reggina

Portieri: Boschi, Lagonigro

Difensori: Adejo, Distratto, Fomete, D. Girasole, R. Girasole, Lanzillotta

Centrocampisti: Chirico, Correnti, Laaribi, Mungo, Salandria, Zenuni

Attaccanti: Edera, Ferraro, Grillo, Montalto, Rizzo, Palumbo

Le probabili formazioni di Sambiase-Reggina

SAMBIASE (4-3-3): Giuliani; De Cicco, Pantano, Colombatti, Leumegni; Diogo, Marrello, Calabrò; Francisco, Haberkon, Costanzo. Allenatore: Lio

REGGINA (4-3-3): Boschi; R.Girasole, Adejo, D.Girasole, Distratto; Correnti, Zenuni, Salandria; Palumbo, Montalto, Grillo. Allenatore: Trocini

Dove vedere la gara in tv e streaming

Le gare esterne della Reggina saranno trasmesse in diretta su RTV (canale 77 in Calabria), mentre le partite casalinghe saranno disponibili su playreggina1914.it