Sampdoria – Genoa 1-1: a Jankto risponde Scamacca

La partita Sampdoria – Genoa del 1° novembre 2020 in diretta: finisce in parità il primo derby stagionale. Si decide tutto nel giro di 5′: bel gol di Jankto e prima rete in Serie A di Scamacca. Palo per Keita

La redazione di calciomagazine.net ringrazia per l'attenzione e dà appuntamento ai prossimi live. Buona serata a tutti SECONDO TEMPO 48' finisce qui. Pari per il primo derby della stagione. Reti di Jankto e Scamaca 47' fallo in attacco di Thorsby che travolge Goldaniga al limite dell'area 46' intervento falloso di Verre su Zapata 45' fallo in attacco si Leris che col braccio colpisce al volto Pellegrini 44' annunciati tre minuti di recupero 43' tiro forte ma impreciso di Radovanovic, che si era smarcato ed era stato servito da Rovella 42' cross di Keita per Candreva che pur sbilanciato in qualche modo riesce a calciare di sinistro. Palla sul fondo 40' nel Genoa dentro Melegoni e Radovanvic al posto di Lerager e Zajc 40' ammonito Bereszynski per un fallo su Pandev 38' nella Samp dentro Leris al posto di Jankto 37' punizone a spiovere di Candreva ma la palla finisce fuoti 37' fallo di Pellegrini su Adrien Silva. Pinizione per la Samp da buona posizione 36' al limite dell'aea Pjaca, disturbato da Yoshida, passa la palla a Pandev ch pero non capisce l'intensione del compagno 35' intervento falloso a centrocampo di Bereszynski su Zajc 34' cross di Augello preciso ma Zapata anticipa tutti di testa 32' Keita in area. Torp forte e centrale ma Perin non si fa sorprendere, si tuffa e blocca la palla a terra 31' chiede e ottiene il cambio Criscito, sofferente per crampi. Dentro al suo posto Lca Pellegrini 29' Keita solo davanti alla porta, servito da Verre; scivola. L'arbitro stava comunque fischiando il fallo laterale 28' nella Samp dentro Candreva al posto di Damsgaar 26' nel Genoa dentro Pjaca al posto di Scamacca, autore del gol. Dentro anche Behrami al posto di Bagelj 23'OCCASIONE SAMP!!! Jankto serve Keita, tiro sul palo, la palla torna in campo e Damsgaar da un passo dalla porta calcia la palla fuori!!! 21' Scamacca si trova al limite dell'area chiuso da due avversari, scgie di tirare. Il Tiro é potente ma impreciso e la palla finisce fuori 19' triplice cambio nella Samp. Dentro Keita per Quagliarella, Verre per Ramirez e Silva per Ekdal 19' rimane a terra Ekdal e molto sportivamente Badelj mette fuori la palla 18' scivola Pandev al limitw dell'area, lamenta il fallo ma per l'arbitro é tutto regolare 16' verticalizzazione di Jankto per Quagliarella ma interviene Biraschi 16' fallo di braccio di Tonelli nel tentativo di anticipare Scamacca 15' fallo di Biraschi su Yoshida a centrocampo 14' ammonito Jankto per un fallo su Scamacca 13' prova la girata Pandev, distirbato da Yoshida. Arriva Tonelli e allontana la palla 12' cross di Jankto, anche se disturbato da Rovella, sul secondo palo. Non c'é pero nessun compagno di squadra pronto a raccogliere la palla 9' tocco indietro di Goldaniga che aveva anticipato Quagliarella 7' la palla arriva a Quagliarella ma Goldaniga riesce a portargliela via. Nel passarla indietro a Perin rischia il pasticcio con Biraschi che non aveva capito le sue intenzioni 5' sugli sviluppi del corner Perin allontana la palla 5' cross di Breszynsky per Quagliarella. Zapata devia la palla in angolo 4' Pandev prova la conclusione dal limite dell'area. Il tiro é ben calibrato ma centrale e Audero non ha problemi a far sua la palla 3' Damsgaar manda la palla fuori. Rimesa laterale per il Genoa 2' trattenuta di Ramirez su Lerager 2' batte il corner Ramirez cercando di indirizzare la palla verso la porta ma la colpisce male e l'azione sfuma 1' cross di Ekdal per Quagliarella ma il tocco di Criscito mette la palla in angolo 1' si riparte! le squadre tornano in campo. Nessun cambio PRIMO TEMPO 45' duplice fischio. Finisce il tempo sul risultato di 1-1. A Jankto ha risposto Scamacca: tutto in cinque minuti 44' non ci sarà recupero 44' fuorigioco di Scamacca, che era stato servito da Biraschi 43' scambio tra Damsgaar ed Ekdal che mette la palla in fallo laterale 41' fallo laterale per il Genoa dopo che Tonelli aveva deviato un cross di Scamacca 40' scambio verbale tra Goldaniga e Ramirez: intervengono Ranieri e Maran a dirimere la lite 39' sugli sviluppi del corner la palla finisce in fallo laterale in favore del Genoa 39' cross di Rovella per Pandev sul secondo palo: é ancora angolo per una deviazione dei Bereszynski 38' Zajc recupera la palla su Bereszynsky, serve Rovello che manda la palla a lato 37'ammonito Ekdal per un fallo a centrocampo su Lerager, che stava provando a ripartire 36' sugli sviluppi del calcio d'angolo Thorsby, tutto solo al limite dell'area piccola, prova il tiro ma la palla finisce largamente a lato 36' ancora calcio d'angolo perché l'ultimo tocco é di Scamacca 35' sugli sviluppi del corner Badelj mette ancora in angolo 34' cross di Augello per Quagliarella, che però viene anticipato dall'avversario in corner 33' cross alto di Rovella per Pandev. Esce Audero e fa sua la palla 32 fallo a centrocampo su Scamacca da parte della coppia Yoshida-Bereszynski 32' bel colpo di tacco di Zajc ma la palla finosce in fallo laterale 31' lancio lungo di Biraschi per Scamacca ma l'arbitro decreta il fuorigioco per l'autore del gol 30' palla lunga di Rovella per Pandev ma interviene Yoshida e libera 29' ammonito Thorsby per intervento falloso 27' PAREGGIO GENOA!! errore difensivo di Berenszyndki, girata di Scamacca che calcia in porta, insacca e realizza così il sup primo gol in Serie A 26' sugli sviluppi del secondo corner gran parata di Audero su un tiro violento di Zapata che aveva puntato al sette! 25' sugli sviluppi del corner Bereszynski mette ancora in angolo 24' punizione per il Genoa da buona posizione. La batte Zajc, Yoshida allontana la palla ma arriva a Zajc q il suo tiro viene deviato in corner 23' il VAR dice che il gol é regolare. Samp in vantaggio! 23' si consulta il VAR perchè i rossoblu lamentavano un fallo su Pandev a inizio azione 22' VANTAGGIO SAMP!!!apertira di Ramirez per Jankto che si libera di Criscito e dalla distanza calcia di collo pieno e insacca alle spalle di Perin 21' tiro cross di Scamacca al limite dell'area piccola ma Tonelli allontana la palla 20' cross di Ekdal per Ramirez, il quale non trova la giusta coordinazione e calcia la palla a lato 19' palla in verticale di Biraschi per Scamacca. Su quest'iultimo c'é un fallo ma l'arbitro aveva fischiato il fuorigioco 18' palla in verticale di Biraschi per Scamacca ma Augello é in anticipo 17' trattenuta di Goldaniga su Ramirez. Giallo anche per lui. E il secondo ammonito della serata dopo Quagliarella 16' Damsgaard interviene su Biraschi e mette la palla in fallo laterale 15' passaggio di Ekdal per Ramirez che pero viene anticipato da Goldaniga. Ramrez resta a terra 14' Jankto serve al centro Ekdal che prova la conclusione. Tiro forte ma impreciso e la palla termina a lato 13' verticalizzazione per Pandev che viene anticipato da Damsgaard 12' intervento falloso di Thorsby 12' ancora una rimesa laterale in favore della Samp. Sugli sviluppi dell'azione la palla arriva a Goldaniga 11' Jankto prova a servire Qiagkiarella al centro ma Badelj fa da schermo e allontana la palla 10' cross di Criscito, c'é una deviazione e la palla arriva facilmente ad Audero 9' corner battuto basso da Ramirez, nessuno arriva sulla palla 8' sugli sviluppi di una rimessa laterale per una palla nessa fuori da Croscito, Rovella mette in corner 8' sugli sviluppi del corner Zapata anticipa Ramirez e l'azione sfuma 7' Thorsby, sercito da Quaglarella, prova il cross ma la palla viene deviata in angolo de Biraschi 7' fallo laterale in favore della Samp. Batte Bereszynski ma la palla arriva a Rovella 6' possesso palla del Genoa in questa prima fase di gioco 6' Zajc mette la palla in mezzo ma ci arriva prma di tutti Ekdal che allontana la palla 5' lancio lungo di Rovella per Scamacca ma Yoshida lo anticipa 4' fallo a centrocampo di Quagliarella su Goldaniga. Viene ammonito 3' Pandev, servito da Scamacca, prova la conclusione di sinistro ma la palla finisce a lato 2' altra rimessa laterale, stavolta in favore del Genoa per una spallata di Tonelli 2' fallo laterale in favore dei blucerchiati. Lo batte Ekdal ma Goldaniga anticipa Quagliarella 1' lancio in avanti per Thorsby ma Bereszinski sbaglia la mira e il suo compagno non arriva sulla palla 1' fallo a centocampo su Tonelli partiti! sarà la Sampdoria a battere il calcio di avvio si ascolta l'inno della Serie A le squadre fanno il loro ingresso in campo Un cordiale buonasera a tutti i lettori collegati per vivere insieme alla redazione di calciomagazine.net ogni emozione del 121° Derby della Lanterna SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Jankto, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Ramirez; Quagliarella.A disposizione: Letica, N. Ravaglia, Regini, O. Colley, Verre, Askildsen, Adrien Silva, Candreva, Keita, Leris, La Gumina.Allenatore: Ranieri GENOA (4-3-2-1): Perin; Biraschi, Goldaniga, Zapata, Criscito; Lerager, Badelj, Rovella; Pandev, Zajc; Scamacca. A disposizione: Paleari, Masiello, Goldaniga, Bani, Czyborra, Zappacosta, Ghiglione, Lu. Pellegrini, Behrami, Melegoni, Destro, Pjaca.Allenatore: Maran Reti: al 22' Jankto, al 27' Scamacca Ammonizioni: Quagliarella, Goldaniga, Thorsby, Ekdal Recupero: nessun minuto nel primo tempo

La presentazione del match

GENOVA – Questa sera, domenica 1° novembre, allo stadio Luigi Ferraris si giocherà, Sampdoria – Genoa, Derby della Lanterna e gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie A 2020/2021; fischio di inizio previsto per le ore 20.45.

La gara si svolgerà nel rispetto della normativa anti-COVID, che prevede l’assenza di pubblico. Il match del Ferraris sarà diretto dal signor Federico La Penna della sezione di Roma 1.

Dopo le due sconfitte iniziali contro Juventus (3-0) e Benevento (2-3), la Sampdoria ha vinto per tre vittorie di fila: sul campo della Fiorentina (1-2), a Marassi contro la Lazio (3-0) e a Bergamo contro l’Atalanta: occupa la sesta posizione con 9 punti, a pari merito con la Juventus. In Coppa Italia i blucerchiati hanno superato il terzo turno vincendo a Marassi contro la Salernitana con gol decisivo di La Gumina.

Il Genoa, partito con una convincente vittoria per 4-1 contro il Crotone, é incappato in due sconfitte a Napoli (6-0) e in casa contro l’Inter (0-2), intervallate dal pari a reti inviolate di Verona; in classifica é quindicesimo a quota 4, in coppia con il Parma, ma deve ancora recuperare la gara contro il Torino, rinviata in quanto nella data in cui avrebbe dovuto disputarsi ben 22 componenti della società, tra giocatori e staff, erano risultati positivi al Coronavirus. Nel terzo turno di Coppa Italia si é imposto per 2-1 contro il Catanzaro grazie ad una doppietta di Scamacca.

Sono 44 i precedenti in Serie A, in casa della Sampdoria, tra le due compagini con il bilancio di 17 vittorie per i blucerchiati, 17 pareggi e 10 affermazioni dei rossoblu; l’ultima sfida, lo scorso 22 luglio, é stata vinta dal Genoa con il risultato di 1-2.

QUI SAMPDORIA – Ranieri dovrà valutare le condizioni fisiche di Candreva e Gabbiadini. Potrebbe schierare il tradizionale modulo 4-4-2 con Audero in porta e difesa dalla coppia centrale Tonelli-Yoshida e da Bereszynski e Augello ai lati. In mezzo al campo Thorsby e Ekdal; sulle fasce Damsgaard, favorito e e Jankto. Coppia di attacco formata da Ramirez e Quagliarella.

QUI GENOA – Maran, alla sua prima Stracittadina, potrebbe schierare il modulo 3-5-2 con Perin tra i pali e retroguardia composta da Goldaniga, Zapata e Masiello. In cabina di regia Badelj con Behrami e Rovella mezz’ali; sulle corsie Ghiglione e Czyborra. Davanti Pandev e Pjaca, favorito su Scamacca.

Le probabili formazioni di Sampdoria – Genoa

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Damsgaard, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez, Quagliarella. Allenatore: Ranieri

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Ghiglione, Behrami, Badelj, Rovella, Czyborra; Pandev, Pjaca. Allenatore: Maran

Dove vedere la partita in streaming

L’incontro Sampdoria–Genoa, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2020/2021, sarà trasmessa in esclusiva su Sky su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite) e Sky Sport (canale 251 del satellite).Gli abbonati SKY potranno seguirla da PC, smartphone e tablet dopo aver scaricato gratuitamente la app SkyGO.