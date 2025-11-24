Sampdoria-Juve Stabia 1-0: Coda decisivo dal dischetto

GENOVA – Al Ferraris di Genova la Sampdoria ritrova il successo dopo un lungo digiuno, superando la Juve Stabia per 1-0 nella 13ª giornata di Serie B. A decidere la sfida è stato Massimo Coda, glaciale dal dischetto al 58′, dopo l’espulsione di Ruggero che ha lasciato le vespe in dieci uomini.

La partita si è giocata in un clima acceso sugli spalti, con i tifosi blucerchiati che hanno chiesto a gran voce la vittoria già nel pre-partita. Equilibrio e poche occasioni nel primo tempo. Depaoli colpisce una traversa al 25′, mentre Candellone impegna Ghidotti con un tiro da fuori. Nella ripresa all’11′ Ruggero, già ammonito, trattiene Vulikic in area. L’arbitro Zufferli, dopo il check VAR, concede il rigore ed espelle il difensore stabiese. Dal dischetto Coda non sbaglia e porta avanti la Sampdoria. Nel finale la Juve Stabia prova a reagire con Pierobon e Candellone, ma senza trovare la porta. I blucerchiati gestiscono il vantaggio e conquistano tre punti preziosi.

Tabelino

SAMPDORIA: Ghidotti S., Venuti L., Hadzikadunic D., Vulikic S., Depaoli F. (dal 18′ st Pafundi S.), Conti F. (dal 29′ st Barak A.), Bellemo A. (dal 41′ st Ferri J.), Benedetti L. (dal 41′ st Casalino T.), Giordano S. (dal 29′ st Ioannou N.), Cherubini L., Coda M.. A disposizione: Barak A., Casalino T., Coubis A., Coucke G., Ferri J., Ioannou N., Krastev A., Narro V., Pafundi S., Pedrola E., Ravaglia N. Allenatore: Gregucci A..

JUVE STABIA: Confente A., Ruggero M., Giorgini A., Bellich M., Carissoni L. (dal 45’+1 st Baldi M.), Mosti N. (dal 45’+1 st De Pieri G.), Leone G. (dal 18′ st Maistro F.), Correia O., Cacciamani A. (dal 35′ st Piscopo K.), Candellone L., Gabrielloni A. (dal 18′ st Pierobon C.). A disposizione: Baldi M., Boer P., De Pieri G., Maistro F., Mannini M., Pierobon C., Piscopo K., Reale F., Signorini A., Stabile G. Allenatore: Abate I..

Reti: al 13′ st Coda M. (Sampdoria) .

Ammonizioni: al 13′ st Depaoli F. (Sampdoria) al 38′ pt Ruggero M. (Juve Stabia), al 13′ st Gabrielloni A. (Juve Stabia), al 43′ st Giorgini A. (Juve Stabia), al 45’+8 st De Pieri G. (Juve Stabia).

Espulsioni: al 11′ st Ruggero M. (Juve Stabia).

Le formazioni ufficiali di Sampdoria-Juve Stabia

SAMPDORIA: 1 Ghidotti, 18 Venuti, 17 Hadžikadunić, 31 Vulikic, 23 Depaoli ©, 33 Conti, 14 Bellemo, 80 Benedetti, 21 Giordano, 10 Cherubini, 9 Coda. Allenatore: Gregucci

JUVE STABIA: 1 Confente, 4 Ruggero, 33 Giorgini, 6 Bellich, 24 Carissoni, 55 Leone, 29 Correia, 98 Mosti, 77 Cacciamani, 9 Gabrielloni, 27 Candellone. A disposizione: 16 Signorini, 22 Vetrò, 23 Boer, 3 Reale, 15 Baldi, 19 Stabile, 76 Mannini, 10 Pierobon, 37 Maistro, 11 Piscopo, 21 De Pieri. Allenatore: Ignazio Abate

Convocati Sampdoria

Portieri: Coucke, Ghidotti, Krastev, Ravaglia.

Difensori: Coubiș, Depaoli, Giordano, Hadžikadunić, Ioannou, Venuti, Vulikic.

Centrocampisti: Barák, Bellemo, Benedetti, Casalino, Conti, Ferri.

Attaccanti: Cherubini, Coda, Narro, Pafundi, Pedrola.

Presentazione del match

Lunedì 24 novembre, alle ore 20.30, allo Stadio “Luigi Ferraris” di Genova, la Sampdoria ospita la Juve Stabia iper la tredicesima giornata del campionato di Serie B 2025-2026, n una sfida che mette in palio punti pesantissimi.

I blucerchiati vivono un momento complicato: ultimi in classifica con appena 7 punti raccolti in 12 partite, frutto di una vittoria, quattro pareggi e ben sette sconfitte. Il rendimento casalingo non sorride, con un bilancio di una vittoria, due pari e tre ko nelle sei gare giocate a Genova. L’ultima uscita, il 3-1 incassato a Venezia, ha confermato le difficoltà della squadra guidata dalla coppia Foti-Gregucci. Ben diverso il cammino della Juve Stabia, che si presenta all’appuntamento dall’ottavo posto con 17 punti in 11 gare, frutto di quattro successi, cinque pareggi e due sconfitte. La squadra di Abate ha una differenza reti in equilibrio (13 gol fatti e 13 subiti) e in trasferta ha raccolto una vittoria, tre pari e due ko. Nell’ultimo turno le Vespe hanno battuto il Palermo 1-0, confermando la solidità di un gruppo che sogna i playoff. A dirigere la gara sarà Luca Zufferli di Udine, coadiuvato dagli assistenti Ricci di Firenze e Ceolin di Treviso. Quarto ufficiale Zoppi di Firenze. Al VAR Baroni di Firenze, AVAR Pezzuto di Lecce.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA – I blucerchiati, guidati dalla coppia Foti-Gregucci, dovrebbero scendere in campo con il 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà Ghidotti, protetto dal terzetto difensivo composto da Venuti, Hadzukadunic e Giordano. Sulle corsie agiranno Depaoli e Ioannou, con Bellemo e Benedetti in mezzo al campo. In avanti spazio a Cherubini e Pafundi alle spalle di Coda, riferimento offensivo.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA – La Juve Stabia di Abate risponde con lo stesso modulo. Confente sarà il portiere, mentre Ruggero, Giorgini e Bellich formeranno la linea difensiva. A centrocampo Carissoni e Correia presidieranno le fasce, con Mosti e Leone in mediana. Sulla trequarti Cacciamani e Candellone avranno il compito di supportare Gabrielloni, terminale offensivo delle Vespe.

Probabili formazioni di Sampdoria-Juve Stabia

SAMPDORIA (3-4-2-1): Ghidotti; Venuti, Hadzukadunic, Giordano; Depaoli, Bellemo, Benedetti, Ioannou; Cherubini, Pafundi; Coda. Allenatore: Foti-Gregucci.

JUVE STABIA (3-4-2-1): Confente; Ruggero, Giorgini, Bellich; Carissoni, Mosti, Leone, Correia; Cacciamani, Candellone; Gabrielloni. Allenatore: Abate.

Dove vedere la partita in TV e streaming

