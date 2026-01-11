Diretta San Marino Calcio-L’Aquila di Domenica 11 gennaio 2026: Sambou illude i titani, poi Brunetti pareggia e Di Renzo firma doppietta nella ripresa

SAN MARINO – L’Aquila espugna il campo del San Marino con un convincente 1-3, ribaltando lo svantaggio iniziale e imponendo la propria superiorità nella seconda parte di gara. I titani partono meglio e trovano il vantaggio con Sambou, ma i rossoblù reagiscono con carattere, pareggiando allo scadere del primo tempo con Brunetti. Nella ripresa sale in cattedra Di Renzo, autore di una doppietta che chiude i conti e regala tre punti pesanti alla formazione di Fucili.

Tabellino

SAN MARINO: Meli; Muteba, Shiba, Ale, Tosi (dal 7’ st Pesoli); Useini (dal 24’ st Zulu), Gulinatti, Wanchope (dal 34’ st Brighi); Gasperoni, Moriano (dal 7’ st Melloni), Sambou. A disposizione: Dighionno, Pericolini, Brighi, Golfarelli, Barsi, Zulu, Di Palma. Allenatore: Ingenito.

L’AQUILA 1927: Michielin; Pomposo (dal 45’ st Astemio), Tavčar, Brunetti, Trifelli (dal 41’ st Lombardi); Pandolfi (dal 24’ st Carella), Vecchione, Mantini (dal 12’ st Scimia); Banegas (dal 13’ st Touré), Di Renzo, Sparacello. A disposizione: Zandri, Carella, Lombardi, Bellardinelli, Dampha, Ruggiero, Scimia, Astemio, Touré. Allenatore: Fucili.

Reti: al 39’ pt Sambou (San Marino), al 46’ pt Brunetti (L’Aquila 1927), al 32’ st Di Renzo (rig., L’Aquila 1927), al 40’ st Di Renzo (L’Aquila 1927)

Ammonizioni: Pomposo (L’Aquila 1927), Shiba (San Marino), Gulinatti (San Marino)

Recupero: 1’ pt, 5’ st

Le formazioni ufficiali di San Marino Calcio-L’Aquila

L’arbitro

L’arbitro della partita sarà Domenico Fabio Macrina della sezione di Reggio Calabria. Sarà coadiuvato da Enrico Conio proveniente da genova e Andrea Poggi appartenente alla sezione di Genova, in qualità di guardalinee. La squadra arbitrale dovrà garantire equilibrio e coerenza, gestendo la partita oculatamente e sapendo interpretare nel migliore dei modi i momenti salienti della gara.

La presentazione del match

Domenica 11 gennaio 2026, il San Marino Stadium Mancini ospiterà la partita San Marino Calcio-L’Aquila, sfida valida per la diciannovesima giornata del Girone F di Serie D. Il fischio di inizio è previsto per le ore 14.30.

Nel mach tra San Marino Calcio e L’Aquila, la formazione ospite parte con i favori del pronostico. Ad indicarlo è la posizione in classifica dalle due squadre: il San Marino Calcio, infatti, è al tredicesimo posto grazie a 5 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte, segno di un discreto cammino. L’Aquila, invece, si ritrova al quarto posto, dopo 11 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte, mostrando un ottimo ruolino di marcia. Alla luce dei risultati, il divario tecnico lascia pensare che il fattore campo sarà secondario sull’andamento della gara.

Sulla base dei dati statistici, possiamo notare che il San Marino Calcio ha un record di 17 gol segnati e 24 subiti, con una differenza reti di -7. Allo stesso tempo, L’Aquila, con 36 gol segnati e 23 subiti, ha una differenza in gol di 13. L’analisi complessiva conferma quindi l’esistenza di una significativa differenza tra le due squadre dal punto di vista qualitativo. I numeri parlano dunque in modo inequivocabile: L’Aquila appare superiore sotto ogni profilo statistico e qualitativo.

La maggior parte dei bookmakers danno gli ospiti come favoriti. Ciò è dimostrato dal 3.85 per la vittoria del San Marino Calcio, il che significa che i bookmaker ritengono che il successo dei padroni di casa sarà poco probabile. Il pareggio è quotato a 3.25, il che significa che è possibile che la partita possa finire in pareggio, ma non è realistico aspettarselo. La quota che, invece, ipotizza una vittoria de L’Aquila è di 1.80, il che suggerisce che le ricevitorie credono che gli ospiti hanno ottime possibilità di vincere in trasferta.

COME ARRIVA IL SAN MARINO CALCIO – Il tecnico Ingenito dovrebbe disporre la sua squadra con il 3-4-2-1: Meli difende i pali; in difesa trovano spazio Muteba, Lecchi, Brighi. A centrocampo agiranno Shiba, Pesoli, Di Palma, Gulinatti, incaricati di dare equilibrio e ritmo alla manovra. In avanti, Melloni, Visconti avranno il compito di servire Sambou punta centrale. Tale modulo è pensato per sfruttare gli esterni a tutta fascia, mentre i due trequartisti dietro la punta collegano centrocampo e attacco, creando occasioni e rendendo l’azione offensiva più dinamica e imprevedibile.

COME ARRIVA L’AQUILA – Il tecnico Fucili dovrebbe disporre la propria squadra con il 4-3-3: Michielin difende la porta; linea difensiva composta da Astemio, Tavcar, Brunetti e Trifelli. A centrocampo agiscono Pandolfi, Mantini e Dampha, mentre in attacco il tridente Banegas–Di Renzo–Sparacello ha il compito di dare profondità e incisività offensiva. Tale modulo è pensato per favorire l’ampiezza sulle fasce e un pressing alto sui portatori di palla, così da impedire all’avversario di impostare il proprio gioco.

Le probabili formazioni

SAN MARINO (3-4-2-1): Meli; Muteba, Lecchi, Brighi; Shiba, Pesoli, Di Palma, Gulinatti; Melloni, Visconti; Sambou. Allenatore: Ingenito.

L’AQUILA (4-3-3): Michielin; Astemio, Tavcar, Brunetti, Trifelli; Pandolfi, Mantini, Dampha; Banegas, Di Renzo, Sparacello. Allenatore: Fucili.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire l’incontro tra San Marino Calcio e L’Aquila in televisione su Rete8, oppure potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.