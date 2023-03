La partita Sant’Agata – Catania di domenica 05 marzo 2023 in diretta: uno due micidiale al 16′ e 19′ con Jefferson e De Luca e svantaggio dimezzato dai padroni di casa in pieno recupero

SANT’AGATA DI MILITELLO – Domenica 05 marzo al Fresina, Sant’Agata – Catania, calcio d’inizio alle ore 15:00, tra due formazioni che stanno facendo bene pur essendo realtà totalmente opposte. Il Catania padrona indiscussa di questo girone, vede ormai ad un passo il ritorno tra i professionisti, ma non vuole smettere di collezionare record su record. Nel suo piccolo anche il Sant’Agata di Vanzetto, ex giocatore rossazzurro, si sta confermando anche quest’anno in piena zona play off al terzo posto. Un traguardo che certifica ancora una volta questa realtà del calcio dilettantistico, che dà lustro all’intero calcio siciliano. All’andata i biancazzurri uscirono a testa alta dal Massimino, tenendo testa alla corazzata etnea nonostante la sconfitta. Catania favorito, ma i padroni di casa proveranno a giocare la loro partita al meglio nonostante un avversario fuori portata per chiunque. A dirigere il match Gabriele Totaro della sezione di Lecce, coadiuvato dagli assistenti Simone Piomboni (Citta’ di Castello) e Mauro Ottobretti (Foligno).

Tabellino

CITTA’ DI SANT’AGATA (3-4-3): Curtosi; Duli (dal 41′ st Balesini), Casella, Brunetti (dal 35′ st Napoli); Barbara (dal 18′ st Morleo), Calafiore, Marcellino (dal 35′ st Scolaro), Squillace; Vitale, Cicirello (dal 29′ st Romano), Bonfiglio. A disposizione: Dima, Balesini, Napoli, Catalano, Scolaro, Morleo, Iania, Maesano, Romano. Allenatore: Vanzetto



CATANIA (4-3-3): Groaz; Rapisarda, Somma, Lorenzini, Castellini; Palermo (dal 13′ st Lodi), Rizzo, Vitale (dal 36′ st Pedicone); Chiarella (dal 1o’ st Forchignone), Sarao (dal 20′ st Jefferson), Russotto (dal 13′ st De Luca). A disposizione: Bethers, Boccia, Pedicone, Di Grazia, Lodi, Forchignone, Giovinco, De Luca, Jefferson. Allenatore: Ferraro

Reti: al 45’+3 st Scolaro M. (S. Agata), al 16′ st Jefferson S. (Catania) , al 19′ st De Luca G. (Catania)

Formazioni ufficiali

Le dichiarazioni della vigilia

Giorgio Cicirello (capitano Sant’Agata): “Dobbiamo affrontare la gara di domenica come se fosse un torneo estivo tra amici. Studieremo il Catania com’è giusto che sia, ma queste partite non si preparano a livello emotivo, la domenica butti fuori quello che hai dentro. Mi aspetto una bella cornice di pubblico ma spero che i tifosi comincino a venire allo stadio a prescindere dal fatto che arrivi il Catania, perchè il Città di Sant’Agata sta facendo un grande campionato e lo meritano società e addetti ai lavori”.

Giovanni Ferraro (Allenatore Catania): “Abbiamo un obiettivo ben chiaro. Catania, mi fai sentire sempre motivato. Questa è una grande famiglia”.

Presentazione del match

QUI SANT’AGATA – Il tecnico Vanzetto predilige il 3-4-3, i biancazzurri esprimono un calcio offensivo, non a caso sono il secondo miglior attacco. Solo il Catania ha fatto meglio .Nel terzetto difensivo mancherà però uno dei titolarissimi, Luis Demoleon, il quale dovrà scontare una giornata di squalifica. Al suo posto agirà con molta probabilità Gianluca Napoli, almeno che il tecnico non scelga di cambiare sistema di gioco, ma questo lo scopriremo poche ore prima dal calcio d’inizio.

QUI CATANIA – Mister Ferraro, conferma in linea di massima lo stesso undici che ha sconfitto il Paternò al Massimino nel turno precedente. L’unica novità è rappresentata dal rientro al centro della difesa di Michele Somma.

Le probabili formazioni di Sant’Agata-Catania

CITTA’ SANT’AGATA (3-4-3): Curtosi, Casella, Napoli, Duli; Barbara, Calafiore, Marcellino, Squillace; Vitale, Bonfiglio; Cicirello. Allenatore: Vanzetto.

CATANIA (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Somma, Lorenzini, Castellini; Rizzo, Lodi, Vitale; Chiarella, Sarao, De Luca. Allenatore: Ferraro

Dove vedere Sant’Agata – Catania

La gara sarà visibile, per i residenti in Sicilia, in diretta TV e in chiaro, gratuitamente, su Telecolor, emittente siciliana che ha acquisito i diritti di trasmissione delle sfide dei rossazzurri.