Sassuolo – Milan: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Sassuolo – Milan del 20 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la tredicesima giornata di Serie A

REGGIO EMILIA – Domenica 20 dicembre alle ore 15 si giocherà Sassuolo – Milan, uno dei match clou della tredicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Da una parte c’è la squadra emiliana che viene dal pareggio esterno contro la Fiorentina ed in classifica occupa la quinta posizione, in coabitazione con il Napoli, a quota 23 punti. Dall’altra parte ci sono i rossoneri che vengono da due pareggi consecutivi contro Parma e Genoa ed in classifica occupano il primo posto con 28 punti, uno in più dell’Inter.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 20 dicembre alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la cronaca della partita.

La presentazione del match

QUI SASSUOLO – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-2-3-1 con Consigli in porta, pacchetto difensivo composto da Toljan e Rogerio sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Ferrari e Marlon. A centrocampo Maxime Lopez e Obiang in cabina di regia mentre davanti spazio a Berardi, Djuricic e Boga alle spalle di Caputo.

QUI MILAN – I rossoneri dovrebbero scendere in campo con un modulo speculare con Donnarumma tra i pali, pacchetto arretrato formato da Calabria e Theo Hernandez sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Kalulu e Romagnoli. A centrocampo Tonali e Kessie in cabina di regia mentre davanti spazio a Saelemaekers, Calhanoglu e Hauge alle spalle di Rebic.

Le probabili formazioni di Sassuolo – Milan

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Obiang; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore: De Zerbi

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge; Rebic. Allenatore: Pioli

STADIO: Mapei Stadium

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Sassuolo – Milan, valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) o Sky Sport (canale 252 satellite). Tifosi e appassionati mediante Sky Go potranno seguire Sassuolo – Milan anche in diretta streaming sia su personal computer e notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android. In alternativa si potrà acquistare un pacchetto su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui anche le gare del campionato di Serie A.