Fiorentina – Sassuolo: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

FIRENZE – Mercoledì 16 dicembre alle ore 20.45 andrà in scena Fiorentina – Sassuolo, match valido per la dodidesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Di fronte due squadre che stanno vivendo stagioni nettamente contrapposte. Da una parte, infatti, c’è la Viola che viene dalla brutta sconfitta esterna contro l’Atalanta ed in classifica occupa la quartultima posizione con 9 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono gli emiliani che sono reduci dalla sofferta vittoria contro il Benevento ed in classifica occupano la quinta posizione solitaria con 22 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Mercoledì 16 dicembre alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca della partita.

La presentazione del match

QUI FIORENTINA – Prandelli dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Dragowski in porta, pacchetto difensivo composto da Caceres e Barreca sulle corsie esterne mentre nel mezzo Milenkovic e Pezzella. A centrocampo Pulgar in cabina di regia con Amrabat e Castrovilli mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Callejon, Kouamé e Ribery.

QUI SASSUOLO – Pochi dubbi per De Zerbi che potrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Consigli in porta, pacchetto difensivo composto da Ayhan e Rogerio sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Ferrari e Marlon. A centrocampo Maxime Lopez e Locatelli in cabina di regia mentre davanti spazio a Berardi, Djuricic e Boga alle spalle di Raspadori.

Le probabili formazioni di Fiorentina – Sassuolo

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Ger. Pezzella, Barreca; Amrabat, Pulgar, Castrovilli; Callejón, Kouamé, Ribery. Allenatore: Prandelli

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Ayhan, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; M. López, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. Allenatore: De Zerbi

STADIO: Artemio Franchi

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Fiorentina – Sassuolo, valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport (numero 253 del satellite, numero 284 del digitale terrestre). Sarà possibile seguire Fiorentina – Sassuolo anche in diretta streaming mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia su pc o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Un’alternativa è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra i quali anche le partite di Serie A, a chi acquista uno dei pacchetti proposti.