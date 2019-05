Serie A 2018/2019: gli arbitri della 19° giornata di ritorno

Le designazioni arbitrali della trentottesima giornata del campionato di Serie A che si giocherà tra sabato 25 e domenica 26 maggio 2019

MILANO – La trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A si gioca tra sabato 25 e domenica 26 maggio. Con lo scudetto già assegnato in largo anticipo alla Juventus, la qualificazione alla fase a gironi della prossima Champions League in tasca al Napoli e la retrocessioni matematiche del Chievo e del Frosinone, quando mancano soltanto novanta minuti al termine del campionato ci sono ancora quattro squadre che si contendono due posti in Champions e due posti in Europa League e tre che lottano per non abbandonare la massima categoria.

Serie A 2018/2019 – Le designazioni arbitrali della trentottesima giornata

Atalanta – Sassuolo

Doveri

Costanzo – Tegoni

Iv: Aureliano

Var: Di Bello

Avar: Vivenzi

Bologna – Napoli Sabato 25/05 H. 20.30

Di Paolo

Rossi C. – Rossi L.

Iv: Piscopo

Var: Manganiello

Avar: Galetto

Cagliari – Udinese

Volpi

Scatragli – Mokhtar

Iv: Maggioni

Var: Giua

Avar: Ranghetti

Fiorentina – Genoa

Orsato

Peretti – Bindoni

Iv: Fabbri

Var: Irrati

Avar: Del Giovane

Frosinone – Chievo Sabato 25/05 H. 18.00

Di Martino

Schirru – Capone

Iv: Massimi

Var: Calvarese

Avar: Di Vuolo

Inter – Empoli

Banti

Vuoto – Passeri

Iv: Pasqua

Var: Giacomelli

Avar: Schenone

Roma – Parma

Mazzoleni

Marrazzo – Posado

Iv: Pairetto

Var: Maresca

Avar: Paganessi

Sampdoria – Juventus H. 18.00

Nasca

Tasso – Raspollini

Iv: Prontera

Var: La Penna

Avar: Cecconi

Spal – Milan

Valeri

Carbone – Alassio

Iv: Dionisi

Var: Mariani

Avar: Mondin

Torino – Lazio H. 15.00

Abisso

Valeriani – Pagliardini

Iv: Pillitteri

Var: Chiffi

Avar: Fiorito