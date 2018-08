Serie A – Istituito un fondo per le vittime di Genova

Bella iniziativa della Lega Serie A che, attraverso un comunicato ufficiale, ha proclamato l’apertura di un fondo per le vittime di Genova.

GENOVA – Il mondo del calcio si stringe intorno a Genova otto giorni dopo il disastro del Ponte Morandi, in cui hanno perso la vita 43 persone. Dopo i rinvii di Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa la Lega Serie A si mobilita ancora: nella giornata di oggi, infatti, è stata comunicata l’apertura di un fondo per le vittime della strage avvenuta nel capoluogo ligure. Di seguito le parole di Micciché.

Le parole del presidente Micciché

“In segno di partecipazione e solidarietà alle vittime del dramma di Genova la Lega Serie A istituirà, come già annunciato, un fondo che sarà destinato ai bisogni della popolazione genovese, in accordo con le autorità cittadine. Per testimoniare la nostra vicinanza e per dedicare i nostri pensieri alle vittime del Ponte Morandi e alle loro famiglie, in tutte le gare della seconda giornata di campionato della Lega Serie A i giocatori e gli ufficiali di gara scenderanno in campo con una maglia di commemorazione per esprimere che il cuore di tutti è con Genova”.

Le parole del Sindaco di Genova Mauro Bucci

“A nome della città di Genova ferita, ma già pronta a risollevarsi e a reagire con l’orgoglio e la fierezza che la contraddistinguono da sempre, ringrazio per questa iniziativa che per noi ha un grande significato. Commuove sentire tanta solidarietà provenire da più parti, conforta, aiuta ad andare avanti con coraggio e determinazione, e soprattutto, fa bene all’anima di questa città”.

Le parole di Giovanni Toti

“Un bel segnale, concreto di vicinanza a Genova da parte del mondo del calcio che resta uno dei più grandi palcoscenici del mondo. Siamo contenti che ogni giocatore sarà portatore di un messaggio di speranza e di rinascita per la nostra città. Genova è nel cuore di tutti”.