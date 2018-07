Serie A - Hallfredsson verso il Frosinone, Cagliari su Tonelli

Il punto sul calciomercato delle squadre di media e bassa classifica della Serie A. Le principali trattative

MILANO- Continua la campagna acquisti del Frosinone che, dopo aver conquistato la promozione in massima serie a soli due anni di distanza dalla retrocessione in quella cadetta, punta alla salvezza. La squadra di Longo sta perfezionando in queste ore l’acquisto di Emil Hallfredsson, centrocampista islandese che ha già lasciato il ritiro dell’Udinese ed è pronto ad accasarsi in Ciociaria. Andrebbe ad aggiungersi ai sei acquisti effettuati fino ad ora, dieci contando i riscatti, tra cui Sportiello, Perica e Goldaniga che alzano notevolmente il tasso tecnico della squadra laziale. Sul fronte uscite dovrebbe salutare presto Vigorito, portiere classe ’90 che pare aver già trovato un accordo con il Lecce, mentre per sostituirlo si punta Scuffet.

Il Cagliari, dopo aver perso Castan, è alla ricerca di un difensore centrale. Il primo nome sul taccuino della dirigenza sarda è quello di Lorenzo Tonelli, ma come confermato da Aurelio de Laurentiis sull’ex difensore dell’Empoli è forte anche l’interesse della Sampdoria. Il Cagliari nei prossimi giorni dovrebbe avanzare un’offerta sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, mentre il patron del Napoli preferirebbe l’obbligo. L’alternativa porta il nome di Gustavo Gomez, difensore centrale paraguaiano in uscita dal Milan. Nel frattempo, l’Inter continua a bussare per Nicolò Barella, perla del centrocampo sardo e già nel mirino di molti top club italiani tra cui Roma e Milan. Come riportato dall’edizione odierna di Premium Sport, il ds dei nerazzurri Piero Ausilio sarebbe al lavoro per portare il giovane centrocampista alla corte di Spalletti con la solita formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, utile ad aggirare il fair play finanziario, che porterebbe nelle casse del Cagliari circa 28 milioni di euro complessivi.

“No” della Fiorentina all’Atletico Madrid per Simeone jr

L’Atletico Madrid irrompe su Giovanni Simeone. Secondo quanto emerso dal quotidiano catalano Sport, i Colchoneros avrebbero presentato un’offerta da 40 milioni di euro per il giovane attaccante argentino che sarebbe stato espressamente richiesto dal padre, tecnico dell’Atletico. La Fiorentina, però, avrebbe prontamente respinto l’assalto degli spagnoli e ha fatto sapere di non essere intenzionata a cederlo in questa sessione di mercato.