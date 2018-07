Serie A – L’Inter piazza l’ultimo colpo: intesa col Bayern Monaco per Vidal

Dopo aver acquistato anche Vrsaljko la compagine nerazzurra stringe con il Bayern Monaco per l’arrivo di Arturo Vidal.

MILANO – L‘Inter è molto vicina a piazzare l’ultimo colpo di un calciomercato estivo in grande stile. Dopo aver chiuso per Vrsaljko, nella giornata di ieri, il club nerazzurro sta concentrando tutti i propri sforzi su Arturo Vidal. Secondo fonti vince alla compagine lombarda, infatti, Il Bayern Monaco avrebbe aver ceduto alla proposta avanzata dal Direttore Sportivo Piero Ausilio con l’ex giocatore della Juventus che potrebbe arrivare dalle parti di San Siro in prestito oneroso con diritto di riscatto per un totale di 20 milioni di euro.

Al cileno, inoltre, è stato offerto un triennale da 4,5 milioni a stagione. Manca solo l’ultimo tassello affinché la trattativa possa subire l’accelerata decisiva: Vidal, infatti, dovrà firmare il prolungamento del suo attuale contratto con la squadra tedesca (in scadenza nel 2019) di un’altra stagione. Una volta che arriverà questa firma non ci saranno più ostacoli al ritorno di Arturo Vidal in Italia.

Il cileno, infatti, ha giocato con la maglia della Juventus per quattro stagioni collezionando 171 presenze e mettendo a segno 48 reti di cui 35 in Serie A. Tre stagioni, invece, con il Bayern Monaco con il cileno che, tra alti e bassi, ha disputato 124 partite mettendo a segno 22 reti. Il suo Palmares parla chiaro: quattro Scudetti, due Supercoppe Italiane, una Coppa Italia, tre Bundesliga, una coppa di Germania, due Supercoppe di Germania ed anche due successi in Copa America con la maglia del Cile (2015, 2016).

Fonte foto: Twitter Bundesliga