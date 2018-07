Del Piero: “Juve, con Cristiano Ronaldo la tua priorità è la Champions”

Le parole dell’ex capitano della Juventus che, ormai, vive a Los Angeles dove ha aperto un nuovo ristorante.

LOS ANGELES – Torna a parlare Alessandro Del Piero e lo fa direttamente dagli Stati Uniti. L’ex numero 10 della Juventus, infatti, vive ormai a Los Angeles dove ha aperto un nuovo ristorante: “Dopo l’esperienza in Australia, volevo che i miei figli continuassero la scuola in inglese, e qui ci troviamo molto bene”. Non solo cibo, però, visto che il calcio resta il pane quotidiano di Alex che, nei giorni scorsi, ha assistito all’allenamento del Barcellona.

I catalani giocheranno questa notte contro la Roma di Di Francesco mentre queste sono le impressioni di Del Piero: “Ho visto una squadra in forma, motivata. Stanno arrivando giovani di altissimo livello, i blaugrana sono molto forti e resteranno sempre tra i candidati principali alla vittoria della Champions League”. E su un certo Leo Messi aggiunge: “Avrei pagato anche per trascorrere una sola giornata di allenamento al suo fianco. E’ fantastico”.

In casa Juve è arrivato l’eterno rivale calcistico del fuoriclasse argentino, Cristiano Ronaldo. Del Piero non ha nessun dubbio e indica alla sua ex squadre la strada da seguire e la priorità di questa stagione: “E’ un acquisto importantissimo, i bianconeri erano già molto forti e così lo saranno molto di più. Potrà dare alla Juventus una marcia in più in Europa. Vincere la Champions League, adesso, è una priorità”, chiude così Del Piero.

Fonte foto: Twitter Nazionale Italiana