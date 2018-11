Serie A, Inter – Frosinone il match più seguito della 13ma

MILANO – Nuovo record di spettatori per la Serie A TIM. Dopo gli ottimi numeri registrati nello scorso campionato (miglior risultato stagionale dal 2010), prosegue il trend positivo delle presenze negli stadi.

La 13ª giornata di Andata della Serie A TIM è stata seguita sugli spalti da oltre 300mila appassionati (in media 30.295 a incontro), con il match tra Inter e Frosinone a guidare la classifica (63.645 presenti a San Siro sabato sera), davanti a Napoli-ChievoVerona (44.408) e Juventus-SPAL (41.052).

Mai era stata superata la soglia di 30mila spettatori medi a gara, non solo in questo campionato, ma anche negli ultimi tre anni (29.443 spettatori nella 9ª giornata il precedente record della stagione in corso). È la settima volta, nelle ultime dieci stagioni, che viene oltrepassata quota 30mila. Inoltre, da più di 10 anni, il muro dei 30 mila a partita non veniva scavalcato nel Girone di Andata, l’ultima volta fu nell’11ª giornata del campionato 2008-2009.

La media gara è così salita a 25.448 spettatori. Si registra un incremento rispetto alla media delle ultime due stagioni di Serie A TIM, quando, nello stesso arco temporale, la media era di 24.634 nella stagione 2017/2018 e 21.415 in quella 2016/2017.