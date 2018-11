Pronostici del 28 novembre sulla Champions League

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di mercoledì. Bolletta integralmente dedicata alla quinta giornata della fase a gironi della Champions League

I pronostici di martedì 28 novembre riguardano le gare della quinta giornata della prima fase a gironi della Champions League 2018/2019. In campo anche Inter e Napoli. Sono state scelte sei gare che siamo andati ad analizzare nel dettaglio.

Atletico Madrid-Monaco 1 over 2,5 (ore 18.55)

Gara valida per la quinta giornata del Girone A. L’Atletico Madrid è in testa al gruppo con 9 punti, a pari merito con il Dortmund. Il Monaco invece è a quota 1. All’andata gli spagnoli hanno vinto 1-2.

Dortmund-Club Brugge 1 (ore 21)

Match valido per la quarta giornata del Gruppo A. Il Dortmund è in testa al gruppo con punto 9, a pari merito con l’Atletico Madrid. Il Club Brugge invece è a quota 4. All’andata i tedeschi è finita 0-1.

Napoli-Stella Rossa 1 (ore 21)

Incontro valevole per la quinta giornata del Gruppo C. Il Napoli proviene dal pareggio casalingo contro il Chievo e in classifica occupa la seconda posizione con 29 punti. In Champions, invece, la squadra di Ancelotti è prima, insieme al Liverpool, con 6 punti. La Stella Rossa invece è ultimo con 4 punti.

Paris Saint Germain-Liverpool 1 (ore 21)

Match valido per il Girone C. Il Liverpool è secondo in classifica a quota 5. Il Paris saint Germain è in testa al gruppo con 6 punti, a pari merito con il Napoli. All’andata gli inglesi hanno vinto 3-2.

PSV-Barcellona 2 (ore 21)

Incontro valevole per la quarta giornata del Girone B. Il PSV è il fanalino di coda del gruppo con un solo punto. Il Barcellona in testa a quota 10. All’andata è finita 4-0 per gli spagnoli.

Tottenham-Inter 1 (ore 21)

Gara valida per la quinta giornata del Girone G. Il Tottenham è reduce dalla vittoria contro il Chelsea e in classifica occupa la terza posizione. In Coppa invece è terzo con 4 punti. L’Inter proviene dalla vittoria contro il Frosinone e in classifica occupa anch’essa il terzo posto con 28 punti. Nel gruppo B è seconda con 7 punti

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 28 novembre 2018

Atletico Madrid-Monaco 1 over 2,5 (1,65)

Dortmund-Club Brugge 1 (1,30)

Napoli-Stella Rossa 1 (1,14)

Paris Saint Germain-Liverpool 1 (2,15)

PSV-Barcellona 2 (1,50)

Tottenham-Inter 1 (1,77)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 140 euro