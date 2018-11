Tottenham – Inter: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Tottenham – Inter: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per la quinta giornata di Champions League, calcio d’inizio alle ore 21

LONDRA – Mercoledì 28 novembre alle ore 21 andrà in scena Tottenham – Inter, incontro valevole per la quinta giornata del Gruppo B di Champions League. Da una parte c’è la formazione londinese che viene dalla grande vittoria contro il Chelsea ed in classifica occupa la terza posizione. Un solo risultato a disposizione per la compagine di Pochettino che nel Gruppo B occupa il terzo posto con 4 punti. Dall’altra parte c’è la formazione nerazzurra che viene dalla comoda vittoria con il Frosinone ed in classifica occupa anch’essa il terzo posto con 28 punti. La squadra di Spalletti è al secondo posto nel Gruppo B con 7 punti, due risultati a disposizione ma vietato fare calcoli.

QUI TOTTENHAM – Pochettino dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-2-3-1 con Lloris in porta, pacchetto arretrato composto da Trippier e Davies sulle fasce mentre nel mezzo spazio a Sanchez e Alderweireld. A centrocampo Dier ed Eriksen in cabina di regia mentre davanti spazio a Lucas, Alli e Son alle spalle di Kane.

QUI INTER – La formazione nerazzurra scenderà in campo con un modulo speculare: Handanovic in porta, pacchetto difensivo composto da D’Ambrosio e Asamoah sulle fasce mentre nel mezzo De Vrij e Skriniar. A centrocampo Vecino e Brozovic in cabina di regia mentre davanti Politano, Nainggolan e Perisic a supporto di Icardi.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e 382 del digitale terrestre) e su Rai Uno. Inoltre sarà visibile in streaming grazie all’app Sky Go e al sito RaiPlay.it.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Sanchez, Alderweireld, Davies; Dier, Eriksen; Lucas, Alli, Son; Kane. Allenatore: Pochettino

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti

STADIO: Wembley