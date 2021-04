Serie A, la lotta Champions più aperta di sempre: il calendario

Cinque squadre in lotta per tre posti e cinque giornate alla conclusione del campionato: Atalanta, Napoli, Milan, Juventus e Lazio in corsa.

MILANO – Il turno di Serie A appena concluso ha rivoluzionato la classifica, specie se la si guarda dall’alto verso il basso. Il Milan, secondo fino a 48 ore fa, è precipitato in quinta posizione dopo la pesante sconfitta contro la Lazio mentre la Juventus, fermata sul pari dalla Fiorentina, le fa compagnia a quota 66 punti. La lotta per i tre posti Champions, oltre quello dell’Inter, è più serrata che mai con Atalanta e Napoli che sembrano avere una marcia in più in questo finale: la squadra di Gasperini, reduce dal largo successo casalingo contro il Bologna, ha raccolto solo due sconfitte nel girone di ritorno (contro Lazio ed Inter) e in classifica occupa il secondo posto solitario con 68 punti. A due punti dai nerazzurri, insieme a Milan e Juventus, c’è la squadra di Gattuso che è reduce dall’ottimo successo esterno contro il Torino ed è quella con il calendario più agevole in queste ultime cinque giornate. Nella lotta c’è anche la Lazio che, dopo l’ennesimo successo casalingo, è salita a quota 61 punti con la gara da recuperare contro il Torino il 18 maggio. Potenzialmente, dunque, ci sono cinque squadre per tre posti racchiuse nello spazio di quattro punti. Di seguito i calendari a confronto delle ultime cinque giornate di Serie A.

Lotta Champions League: i calendari a confronto

34.MA GIORNATA

Milan-Benevento

Lazio-Genoa

Sassuolo-Atalanta

Napoli-Cagliari

Udinese-Juventus

35.MA GIORNATA

Fiorentina-Lazio

Spezia-Napoli

Juventus-Milan

36.MA GIORNATA

Atalanta-Benevento

Sassuolo-Juventus

Torino-Milan

Lazio-Parma

Napoli-Udinese

37.MA GIORNATA

Genoa-Atalanta

Milan-Cagliari

Roma-Lazio

Juventus-Inter

38.MA GIORNATA