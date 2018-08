Serie A – Milan, le parole di Leonardo e Maldini in conferenza stampa

Le parole dei due dirigenti della compagine rossonera nel corso della conferenza stampa di presentazione di Strinic e Reina.

MILANO – Ore frenetiche in casa Milan quando manca una sola settimana alla fine della sessione estive del calciomercato. Leonardo e Maldini, durante la conferenza stampa di presentazione di Strinic e Reina, fanno il punto della situazione. A cominciare è il brasiliano con la questione Suso: “Offerte non ci sono state, abbiamo parlato di quello che c’è, parleremo singolarmente con tutti i giocatori, lo faremo con tutti e oggi è stato con Suso e l’agente. Parliamo delle sensazioni, cose normali quando cambi una proprietà”. Su Bakayoko aggiunge: “Stiamo parlando, sapete i nostri paletti e le nostre condizioni, sono operazioni misurate in ogni dettagli, abbiamo ancora sette giorni. Lui è una delle possibilità”.

Il dirigente brasiliano, poi, prosegue: “Grande emozione tornare a Milanello, ero già stato qui nelle scorse settimane, ho avuto modo di incontrare tutti. Abbiamo parlato con la squadra per la prima volta, abbiamo visto una rosa motivata, dobbiamo farci conoscere e pian piano lo faremo. Incontro positivo. Poi spazio a Maldini e all’emozione dei ragazzi: “Qualcuno ha giocato con i miei figli come Calabria, Locatelli e Gigio. Vedi grande rispetto nei nostri confronti, spero che questo possa avere significato anche per loro, e ipotizzare un percorso come il mio, per chi è entrato. “La prima volta a Milanello dopo tanti anni, sono tornato qui dove abbiamo costruito i grandi successi, sarò qui abbastanza spesso. Capello? Fa piacere avere stima delle persone con cui ha lavorato, con Capello ho lavorato tanto e sa cosa vuol dire per me il Milan”.

Fonte foto: Twitter Milan