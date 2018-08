Serie A – La Roma prende N’Zonzi, l’Inter continua a sognare Modric

La Roma prende N’Zonzi dal Siviglia mentre il Milan accoglie Castillejo, il Napoli tenta l’affondo per Belotti

ROMA – Mancano ottanta ore alla fine della sessione estiva del calciomercato e le grandi squadre del nostro campionato si stanno muovendo per puntellare la rosa in vista della nuova stagione. Partiamo dalla Roma che finalmente ha il suo regista: Steven N’Zonzi. Nella serata di ieri, infatti, la compagine capitolina ha raggiunto un accordo con il Siviglia per il trasferimento del giocatore dalle parti dell’Olimpico. 30 milioni club andaluso e quattro anni di contratto per il centrocampista francese che è atteso nel primo pomeriggio nella Capitale per le visite mediche di rito.

Il Milan ad un passo da Castillejo

Giorni bollenti, positivamente, anche per il Milan che, dopo gli arrivi di Caldara, Higuain e Bakayoko, sta per mettere a segno il quarto colpo del suo calciomercato: Samu Castillejo. L’accelerata decisiva, per la buona riuscita della trattativa, c’è stata ieri sera e l’ufficialità arriverà nelle prossime ore: lo spagnolo classe 95′ arriverà con la formula del prestito e obbligo di riscatto per una cifra di 18 milioni, da aggiungere ai 7 milioni del cartellino di Carlos Bacca, che questa volta darà l’addio al Milan liberando così i rossoneri di un ingaggio pesante da 4 milioni l’anno.

L’Inter sogna ancora Moric, Napoli all’assalto di Belotti

Sulla sponda nerazzurra di Milan è ancora vivo il sogno Modric: secondo quanto riportato da Sport Mediaset, infatti, il fuoriclasse croato avrebbe contattato l’Inter ma manifestare, nuovamente, la sua volontà di intraprendere una nuova avventura. Tra il croato e la squadra nerazzurra c’è Florentino Perez, il quale sta opponendo una strenua resistenza vista la partenza di un’altra stella come Ronaldo.

Capitolo Napoli: la compagine partenopea sta per cedere Inglese al Parma e, nelle prossime ore, potrebbe tentare un affondo per Andrea Belotti. Secondo fonti vince al club campano, il Napoli sarebbe pronto a mettere sul piatto 30 milioni più Chiriches e Rog per convincere il Torino a cedere il suo capitano.

Fonte foto: Twitter FIFA