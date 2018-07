Serie A – L’Inter stringe per Vrsaljko, Milan sospeso tra Higuain e Morata

Il punto della situazione sulle trattative del nostro campionato con la Lazio che, pochi minuti fa, ha acquistato Correa dal Siviglia.

MILANO – Questo pomeriggio, in diretta su SKY, andrà in scena il sorteggio del calendario della prossima Serie A che inizierà il 19 Agosto. Ormai pochi giorni di mercato per le squadre che dovranno rinforzarsi considerata la chiusura delle trattative fissata per giorno 18 agosto.

NAPOLI

Il Napoli, dopo un continuo tira e molla, ha completato l’operazione con gli olandesi del Psv acquistando per una cifra intorno ai 12,5 milioni di euro il terzino colombiano Santiago Arias, autore della scorsa stagione di un campionato ad altissimi livelli e che con le sue sgroppate sulla fascia ha contribuito alla vittoria del titolo per la compagine olandese. Nuovo rinforzo per Carlo Ancelotti che aspetta ancora il famoso colpo da novanta per chiudere in bellezza il calciomercato. Che possa essere Cavani?

MILAN

Dopo l’esonero dell’ormai ex Direttore Sportivo Massimiliano Mirabelli in casa Milan è stato accolto l’arrivo di Leonardo come nuovo direttore tecnico che si occuperà pienamente del mercato. Il brasiliano ha subito chiesto informazioni per un attaccante in grado di sostituire il partente Kalinic (direzione Atletico); sul suo taccuino sono finiti i nomi di Gonzalo Higuain e Alvaro Morata con i due nomi legati in un certo senso da un filo conduttore. L’argentino, ormai messo da parte nel progetto Juve è richiesto dal neo tecnico del Chelsea Sarri che lo ha già allenato al Napoli due stagioni fa. Mentre lo spagnolo potrebbe ritornare in serie A ma il Chelsea ha fatto una valutazione intorno ai 65-70 milioni di euro. La cessione di Morata al Milan potrebbe portare Higuain al Chelsea e far felici entrambe le squadre.

INTER

Dall’altra parte di Milano, sponda nerazzurra, continua la caccia al terzino da regalare a Spalletti con il croato Vrsaljko sempre in cima alla lista dei desideri di Ausilio. Ma l’Atletico Madrid continua a ripetere di volerlo cedere solo a titolo definitivo. Per il centrocampo il nome fatto negli scorsi giorni sarebbe quello di Arturo Vidal In ogni caso la dirigenza nerazzurra dovrà aspettare di piazzare in uscita Joao Mario, ormai destinato a lasciare Milano.