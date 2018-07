Atletico Madrid-Arsenal 1-1: il tabellino della partita

Il tabellino di Atletico Madrid-Arsenal 1-1 il risultato finale della partita con le reti di Luciano Vietto e Rowe.

SINGAPORE – Nel match valido per l’International Champions Cup Atletico Madrid e Arsenal si dividono la posta in palio pareggiando 1-1. Match abbastanza bloccato, per via dell’alta temperatura, con gli spagnoli che passano in vantaggio nel finale della prima frazione grazie ad un colpo di testa di Vietto. All’inizio del secondo tempo, però, arriva il pareggio della compagine inglese grazie ad un bel destro di Rowe da fuori area.

Atletico Madrid-Arsenal: il tabellino del match

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak (46′ Adan); Moya (74′ Tachi), Montero (74′ Puñal), Olabe (74′ Solano), Juanfran (74′ Munoz), Rodri, Munoz (64′ Pinchi), Thomas (74′ Carro), Correa, Vietto (74′ Garces), Gameiro (74′ Mollejo). Allenatore: Simeone

ARSENAL (4-2-3-1): Leno (46′ Cech); Bellerin (63′ Mavropanos), Holding, Mustafi (63′ Chambers), Kolasinac, Nelson (63′ Mkhitaryan), Guendouzi (74′ Willock), Ramsey (63′ Tutu), Rowe (63′ Niles), Lacazette (63′ Nketiah), Aubameyang (63′ Lucas Perez). Allenatore: Emery

MARCATORI: 42′ Vietto (AT), 47′ Rowe (AS)

AMMONITI: Chambers (AS)

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: Singapore National Stadium

ARBITRO: Ahmad A’Qashah

Fonte foto: Twitter Atletico Madrid