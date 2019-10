Serie B, decisioni del giudice sportivo dopo la 6° giornata

Tre giornata di squalifica per Paganini del Frosinone, una giornata per Benedetti del Pisa, Chiaretti e Strizzolo del Pordenone, Cisse della Juve Stabia

MILANO – Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione dell’1 ottobre 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate. Ricordiamo che le stesse fanno riferimento a quanto successo nella sesta giornata andata che si è disputata dal 27 al 30 settembre 2019.

a) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

PAGANINI Luca (Frosinone): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, al 50° del secondo tempo, alla notifica del provvedimento di espulsione, rivolto espressioni ingiuriose al Direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BENEDETTI Simone (Pisa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CHIARETTI COSSENZO Lucas (Pordenone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CISSE Karamoko (Juve Stabia): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

STRIZZOLO Luca (Pordenone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

ARIAUDO Lorenzo (Frosinone) BALIC Andrija (Perugia) DJURIC Milan (Salernitana)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

CARACCIOLO Antonio (Cremonese) DIAW Davide Djily (Cittadella) GRAVILLON Andreaw Rayan (Ascoli)

AMMONIZIONE TERZA SANZIONE

BENEDETTI Amedeo (Cittadella) BRIGHENTI Nicolo (Frosinone)

CREMONESI Michele (Venezia)

ERAMO Mirko (Virtus Entella) FIORDILINO Antonioluca (Venezia) FIRENZE Marco (Salernitana) JAROSZYNSKI Pawel Kamil (Salernitana)

SECONDA SANZIONE

ARINI Mariano (Cremonese) BASSOLI Alessandro (Pordenone) DI CHIARA Gian Luca (Perugia) GARRITANO Luca (Chievo Verona) HETEMAJ Perparim (Benevento) IORI Manuel (Cittadella)

LUCI Andrea (Livorno) PELLIZZER Michele (Virtus Entella) PINATO Marco (Pisa)

PRIMA SANZIONE

AGAZZI Davide (Livorno)

ANTEI Luca (Benevento)

BITTANTE Luca (Cosenza)

CANOTTO Luigi (Juve Stabia)

CASALE Nicolo (Venezia)

CESAR Bostjan (Chievo Verona)

CROCIATA Giovanni (Crotone)

D’ORAZIO Tommaso (Cosenza)

DA CRUZ Alessio Sergio (Ascoli)

DEL GROSSO Cristiano (Pescara)

DEL PRETE Lorenzo (Trapani)

DICKMANN Lorenzo Maria (Chievo Verona)

FELICIOLI Gianfilippo (Venezia)

GYOMBER Norbert (Perugia)

KRAGL Oliver (Benevento)

MACHIN DICOMBO Jose (Pescara)

MASUCCI Gaetano (Pisa)

MORA Christian (Cittadella)

SARTORIO MEZAVILLA Adriano (Juve Stabia)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

KONE Ben Lhassine (Cosenza) PRIMA SANZIONE

DE LUCA Giuseppe (Virtus Entella) LETIZIA Gaetano (Benevento) LUPPI Davide (Cittadella)

b) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

OCCHIUZZI Roberto (Cosenza): per avere, al 42° del primo tempo, assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti di un dirigente della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

AMMONITI

SECONDA SANZIONE

BOSCAGLIA Rocco (Virtus Entella)

PRIMA SANZIONE

CASERTA Fabio (Juve Stabia) INZAGHI Filippo (Benevento)

c) DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MILANA Manuel (Frosinone): per avere, al 42° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica contestato l’operato arbitrale con atteggiamento irrispettoso; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.