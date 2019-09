Serie B, decisioni del giudice sportivo dopo la 4° giornata

Una giornata di squalifica per Calvano della Juve Stabia e Cisco del Pescara. Ammenda di 1500 euro alla società Pisa per il ritardo dell’inizio del match

MILANO – Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 22 settembre 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate. Due i giocatori del campionato cadetto che saranno squalificati per il prossimo turno ovvero Simone Calvano della Juve Stabia e Andrea Cisco del Pescara.

a) SOCIETA’

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. PISA per avere ingiustificatamente causato il ritardato inizio della gara di circa quattro minuti.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE

CALVANO Simone (Juve Stabia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Prima sanzione); per avere, al 47° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale rivolgendo al Direttore di gara un ironico applauso.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CISCO Andrea (Pescara): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00 (SECONDA SANZIONE)

ROSI Aleandro (Perugia): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

MEGGIORINI Riccardo (Chievo Verona)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

CIANO Camillo (Frosinone)

LISI Francesco (Pisa)

SECONDA SANZIONE

ADORNI Davide (Cittadella)

BELLI Francesco (Pisa)

BENEDETTI Amedeo (Cittadella)

BRUNORI SANDRI Matteo Luigi (Pescara)

CARACCIOLO Antonio (Cremonese)

CARRARO Marco (Perugia)

CHIARETTI COSSENZO Lucas (Pordenone)

DIONISI Federico (Frosinone)

GRAVILLON Andreaw Rayan (Ascoli)

IDDA Riccardo (Cosenza)

LOLLO Lorenzo (Venezia)

MALEH Youssef (Venezia)

MORA Luca (Spezia)

PAOLUCCI Andrea (Virtus Entella)

TONUCCI Denis (Juve Stabia)

VALZANIA Luca (Cremonese)

ZANELLATO Niccolo (Crotone)

PRIMA SANZIONE

BENALI Ahmad (Crotone)

BRANCA Simone (Cittadella)

CALO Giacomo (Juve Stabia)

CISSE Karamoko (Juve Stabia)

DI GENNARO Matteo (Livorno)

DRAGOMIR Vlad Mihai (Perugia)

FIORDALISO Alessandro (Venezia)

FIORDILINO Antonioluca (Venezia)

GRECO Leandro (Cosenza)

IORI Manuel (Cittadella)

KANOUTE Elimane Franck (Cosenza)

NZITA THETO Mardochee (Perugia)

PELLIZZER Michele (Virtus Entella)

POBEGA Tommaso (Pordenone)

PUCINO Raffaele (Ascoli)

RIVIERE Emmanuel Jose (Cosenza)

SCHENETTI Andrea (Virtus Entella)

SEMENZATO Daniel (Pordenone)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

BRIGNOLI Alberto (Empoli)

CODA Massimo (Benevento)

PADOIN Simone (Ascoli)

PERINA Pietro (Cosenza)