Serie B: Empoli ad un passo dalla Serie A, il Foggia crede nei play-off

L’Empoli, con la vittoria sul campo del Frosinone, si avvicina a grandi falcate al massimo campionato italiano; Parma, Palermo e Frosinone lottano per il secondo posto, il Foggia per i play-off.

EMPOLI- Continua a vincere e convincere l’Empoli di Andreazzoli che, nel 37esimo turno del campionato di Serie B, si sbarazza del Frosinone con il risultato di 2-4 e accarezza la Serie A. Tre punti, infatti, dividono i toscani dal ritorno nella massima serie dopo solo un anno dalla retrocessione, che potrebbero arrivare nel prossimo turno quando al Castellani di Empoli arriverà il Novara.

Più in basso prosegue la lotta per il secondo posto tra Palermo, Parma e Frosinone che attualmente vede in vantaggio i rosanero e i gialloblù. Il Palermo è reduce dalla vittoria per 3-0 ai danni dell’Avellino ma nel prossimo turno, dove saranno ospiti del Venezia, dovranno fare a meno di Coronado e Nestorovski, due uomini chiave della rosa di Tedino. Il Parma, invece, nell’ultimo turno ha avuto la meglio sul Carpi grazie alla doppietta di Barillà che ha messo il risultato sul 2-1, mentre nel prossimo saranno impegnati sul campo del fanalino di coda Pro Vercelli. Infine il Frosinone che, come detto in precedenza, è caduto sotto i colpi della capolista Empoli e nel prossimo weekend andrà a far visita al Cesena di Castori, in zona retrocessione.

La corsa ai playoff

Meno aperta, invece, la lotta per un posto nei playoff con Foggia e Carpi ancora in corsa ma con rispettivamente quattro e sei punti di svantaggio dal Cittadella. I satanelli sono reduci dal pareggio nel derby contro il Bari e nel prossimo turno affronteranno proprio il Cittadella in un match fondamentale in chiave playoff, mentre il Carpi ospiterà l’Avellino. Una classifica comunque molto corta con dieci punti che dividono il decimo posto, occupato dal Carpi, dalla zona retrocessione.

La classifica

Empoli 76

Parma 63

Palermo 63

Frosinone 62

Perugia 57

Venezia 57

Bari 57

Cittadella 55

Foggia 51

Carpi 49

Spezia 47

Brescia 46

Salernitana 44

Cremonese 43

Pescara 42

Novara 40

Avellino 40

Entella 40

Ascoli 39

Cesena 39

Ternana 37

Pro Vercelli 34