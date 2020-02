Serie B, le probabili formazioni della 23° giornata

La 23° giornata del campionato di Serie B si gioca dal 7 al 9 febbraio. Apre Ascoli – Juve Stabia, chiude Salernitana – Trapani. La capolista Benevento fa visita al Cosenza

La ventitreesima giornata del campionato di Serie B si articola in quattro giorni, dal 7 al 10 febbraio. Si comincia venerdì alle ore 21 con Ascoli – Juve Stabia. Sabato alle 15 si giocano quattro incontri: il Crotone, terzo in classifica, ospita la Cremonese bisognosa di punti per allontanarsi dalla zona playout. Il Cittadella riceve l’Empoli, il Venezia il Frosinone mentre il Pordenone, secondo, attende il Livorno sempre più cenerentola del torneo. Alle 18 scendono in campo Perugia e Spezia. Domenica alle 15 il Pisa affronta il Chievo, la Virtus Entella il Pescara. In serata la capolista Benevento fa visita al Cosenza. Chiude il Monday night Salernitana-Trapani.

Probabili formazioni 23° giornata

Venerdì 7 febbraio



21.00

Ascoli – Juve Stabia

Ascoli (4-3-1-2): Leali; Andreoni, Gravillon, Valentini, Sernicola; Padoin, Troiano, Piccinocchi; Morosini; Trotta, Scamacca.

Juve Stabia (4-2-3-1): Provedel; Ricci, Allievi, Fazio, Vitiello; Addae, Calò; Mallamo, Di Gennaro, Canotto; Forte.

Sabato 8 febbraio

Cittadella – Empoli

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Mora, Perticone, Frare, Rizzo; Proia, Iori, Branca; Luppi; Stanco, Diaw.

Empoli (4-3-3): Brignoli; Fiamozzi, Romagnoli, Maietta, Balkovec; Frattesi, Ricci, Henderson; Ciciretti, Mancuso, Tutino.

Crotone – Cremonese

Crotone (3-5-2): Cordaz; Golemic, Spolli, Gigliotti; Molina, Benali, Barberis, Crociata, Mazzotta; Armenteros, Maxi Lopez. Allenatore: Stroppa

Cremonese (4-3-1-2): Ravaglia; Migliore, Claiton, Zortea, Bianchetti ; Arini, Gustafson, Deli; Piccolo; Ciofani, Palombi. Allenatore: Rastelli

Pordenone – Livorno

Pordenone (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Camporese, Barison, De Agostini; Misuraca, Burrai, Pobega; Gavazzi; Strizzolo, Bocalon.

Livorno (4-3-3): Plizzari; Del Prato, Bogdan, Boben, Porcino; Luci, Viviani, Rocca; Marras, Braken, Murilo.



Venezia – Frosinone

Venezia (4-3-1-2) : Lezzerini, Ceccherini, Cremonesi, Modolo, Lakicevic, Fiordilino, Lollo, Maleh Aramu, Monachello Capello.

Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Sziminsky; Tabanelli, Salvi, Rohden, Maiello, Beghetto; Dionisi, Ciano.

18.00

Perugia – Spezia

Perugia (3-5-2): Vicario; Rosi, Angella, Gyomber; Mazzocchi, Falzerano, Konate, Nicolussi Caviglia, Nzita; Falcinelli, Iemmello.

Spezia (4-3-3): Scuffet; Ferrer Canals, Erlic, Capradossi, Marchizza; Acampora, Ricci M., Mastinu; Ragusa, Nzola, Gyasi.

Domenica 9 febbraio

Pisa – Chievo

Pisa (4-3-1-2): Gori; Belli, De Vitis, Benedetti, Lisi; Gucher, Marin, Pinato; Soddimo; Masucci, Vido

Chievo (4-3-1-2) : Semper, Pavlev, Colley, Cesar, Brivio, Segre, Esposito, Obi, Giaccherini, Rodriguez, Djordjevic.

Virtus Entella – Pescara

Virtus Entella (4-3-1-2): Contini; Sala, Chiosa, Pelizziier, Coppolaro, Mazzitelli, Paolucci, Settembrini, Currarino; Mancosu, De Luca.

Pescara (3-5-2): Fiorillo; Bettella, Drudi, Scognamiglio, Zappa, Melegoni, Memushaj, Busellato, Del Grosso, Galano, Maniero.

21.00

Cosenza – Benevento

Cosenza (3-5-2): Perina; Idda, Capela, Monaco; D’Orazio (dal 26′ st Lazaar), Sciaudone, Kanoute, Prezioso, Casasola; Asencio, Riviere

Benevento (4-3-1-2): Montipo; Maggio, Volta, Caldirola, Letizia,;Hetemaj, Viola, Schiattarella; Kragl; Sau , Coda

Lunedì 10 febbraio

Salernitana – Trapani

Salernitana (3-5-2): Micai; Aya, Migliorini, Jaroszynski; Lombardi, Akpa Akpro, Dziczek, Maistro, Kiyine ; Djuric, Gondo.

Trapani (3-5-2): Carnesecchi; Strandberg, Fornasier, Scognamillo; Taugourdeau, Del prete, Kupisz, Odjer, Luperini; Biabiany, Pettinari.