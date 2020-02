In campo Real Madrid e Barcellona per i quarti di finale dove sfideranno Real Sociedad e Bilbao. Il 6 febbraio anche il calcio sud americano e campionati minori

Giovedì 6 febbraio all’insegna del calcio spagnolo con i quarti di finale della Coppa del Re. Due le sfide che seguiremo da vicino ovvero quella del Real Madrid in casa contro il Real Sociedad mentre il Barcellona sarà ospite dell’Atletico Bilbao. Nel programma dei risultati in tempo reale anche altri campionati minori come in Grecia e Romania. Hanno aperto la giornata Necaxa e Monterrey che nella lega messicana hanno paraggiato 2-2. Nella Copa Libertadores invece successi casalinghi per Guarani sul Corinthians e dei The Strongest sull’Atletico Tucuman. Nella Copa Sudamericana invece 3-0 dell’Atletico Nacional sull’Huranca e 1-0 del Vasco sull’Oriente Petrolero. In Nicaragua il Real Madriz passa 1-0 in casa dell’Ocotal mentre 2-1 l’Esteli in casa del Sabanas. Vincono tra le mura amiche Diriangen 2-0 sul Managua Fc e Juventus Managua sul Jalapa. Nella Caribbean Club Championship 4-0 esterno dell’Atletico Pantoja sul Portmore.

ELENCO DELLE PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE:

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]









*: partita in corso di svolgimento



FIFA > Freundschaft Vereine 2020 > Kalenderwoche



01:00 Impact de Montréal - Philadelphia Union 0-1



10:30 Cherno More Varna - PFC Chernomorets Balchik 2-0



11:00 FKS Stal Mielec - Stal Rzeszow 1-3



FIFA > U17 Amichevoli 2020 > febbraio



15:00 Polonia - Georgia



16:00 Svezia - Arabia Saudita



18:00 Croazia - Norvegia



FIFA > U16 Amichevoli 2020 > febbraio



14:00 Portogallo - Colombia



17:00 Olanda - Germania



CONMEBOL > Copa Libertadores 2020 > 2. Giornata



01:30



The Strongest - Atlético Tucumán 2-0

Guaraní - Corinthians SP 1-0



Algeria > Ligue 1 2019/2020



17:00 Paradou AC - US Biskra



Arabia Saudita > Premier League 2019/2020



16:20 Al Nassr - Al Fateh



18:20 Al Ahli SFC - Al Ettifaq



Argentina > Copa Argentina 2020 > Qualificazioni



01:00 Unión de Sunchales - Belgrano de San Francisco 0-1



Bahrain > Campionato 2019/2020



14:50 Busaiteen - Al Shabab



17:15 Riffa SC - East Riffa Club



Brasile > Campeonato Pernambucano 2020



00:30 Vitória - PE - Náutico - PE 1-2



Brasile > Campeonato Sergipano 2020 Primeira Fase



00:15



Confiança - SE - América - SE 3-0

Freipaulistano - SE - Itabaiana - SE 2-1



Colombia > Primera B 2020 Apertura



01:40 Atlético Huila - Real San Andrés 1-1



Costa Rica > Primera División 2019/2020 Clausura



02:00 Santos de Guápiles - AD San Carlos 5-2



03:00



CS Herediano - La U Universitarios 5-2

Municipal Pérez Zeledón - Guadalupe 1-1



EAU > UAE Arabian Gulf League 2019/2020



14:30



Al Dhafra - Al Nasr SC

Al Wahda - Baniyas SC



17:15



Shabab Al Ahli Club - Al Jazira Club

Ittihad Kalba SCC - Hatta Club



Egitto > Premiership 2019/2020



16:00 Al-Masry Club - Tanta



18:30 Pyramids FC - Al-Ahly



El Salvador > Primera División 2019/2020 Clausura



01:30 Chalatenango - Isidro Metapán 0-0



02:15 Santa Tecla FC - Sonsonate FC 2-2



Gibilterra > Premier Divison 2019/2020 Relegation



20:30 College 1975 FC - Glacis United FC



Guatemala > Liga Nacional 2019/2020 Clausura



01:00 Siquinalá FC - Deportivo Guastatoya 2-1



02:00



Cobán Imperial - Antigua GFC 0-2

Deportivo Mixco - CD Puerto de Iztapa 5-1



03:00 Comunicaciones - Deportivo Malacateco 1-0



India > Indian Super League 2019/2020



15:00 Mumbai City FC - Jamshedpur FC



Iran > Persian Gulf Pro League 2019/2020



13:00 Persepolis - Esteghlal 1-1 *



13:30 Naft Masjed Soleyman - Sepahan FC 0-0 *



Marocco > Botola Pro 1 2019/2020



15:00 Rapide Oued Zem - Wydad AC



19:00 Moghreb de Tétouan - Renaissance de Berkane



Messico > Primera División 2019/2020 Clausura



03:30 Club Necaxa - CF Monterrey 2-2



Romania > Liga 1 2019/2020



19:00 FC Voluntari - Steaua Bucureşti



Spagna > Copa del Rey 2019/2020 > Quarti di finale



19:00 Real Madrid - Real Sociedad



21:00 Athletic Bilbao - FC Barcelona



Spagna > Femminile Supercopa 2019 > Semifinali



20:00 Atlético Madrid - FC Barcelona



Sudafrica > Premier Soccer League 2019/2020



18:30 BidVest Wits - Black Leopards



Turchia > Türkiye Kupasi 2019/2020 > Quarti di finale



18:30 Antalyaspor - Sivasspor