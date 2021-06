La situazione panchina per panchina delle squadre che parteciperanno al campionato di Serie C 2021/2022.

Serie C 2021/2022: la situazione panchina per panchina

Bari: Domenico Toscano 90%, altro 10%

Carpi: Francesco Baldini 40%, Alberto Gilardino 40%, altro 20%

Carrarese: Di Natale 50%, altro 50%

Casertana: Federico GUIDI (confermato)

Catania: in attesa di novità sul fronte societario

Catanzaro: Antonio Calabro 80%, altro 20%

Cesena: William Viali 90%, altro 10%

Cosenza: in attesa di novità sul fronte societario

FeralpiSalò: Massimo Pavanel 90% altro 10%

Fermana: Giovanni Cornacchini 95%, altro 5%

Foggia: Marco Marchionni 70%, altro 30%

Giana Erminio: Oscar BREVI (confermato)

Grosseto: Lamberto MAGRINI (confermato)

Gubbio: Vincenzo TORRENTE (confermato)

Imolese: Lorenzo Mezzetti 50%, altro 50%

Juventus U23: Lamberto Zauli 90%, altro 10%

Juve Stabia: Marco Marchionni 30%, Silvio Baldini 15%, Pasquale Padalino 5%, altro 50%

Lecco: Marco Marchionni 30%, Maurizio Domizzi 30%, Alberto Gilardino 30%, altro 10%

Legnago: Giovanni COLELLA (confermato)

Matelica: Gianluca Colavitto 90%, altro 10%

Modena: Attilio Tesser 90%, Michele Mignani 5%, altro 5%

Monopoli: Giuseppe SCIENZA (confermato)

Monterosi: David D’ANTONI (confermato)

Novara: Simone Banchieri 50%, altro 50%

Olbia: Massimiliano CANZI (confermato)

Palermo: Giacomo Filippi 90%, altro 10%

Paganese: Raffaele DI NAPOLI (confermato)

Pergolettese: Fiorenzo Mario Albertini 50%, altro 50%

Pescara: Gianluca Grassadonia 50%, Massimo Oddo 40%, altro 10%

Piacenza: Cristiano SCAZZOLA (confermato)

Pontedera: Ivan MARAIA (confermato)

Potenza: Fabio Gallo 90%, altro 10%

Pro Patria: Ivan Javorcic 90%, altro 10%

Pro Sesto: Antonio Filippini 50%, altro 50%

Pro Vercelli: ?

Reggiana: Aimo DIANA (nuovo)

Renate: ?

Sambenedettese: ?

Sudtirol: ?

Teramo: ?

Triestina: ?

Turris: Bruno Caneo 95%, altro 5%

Vibonese: Giorgio Roselli 80%, altro 20%

Virtus Entella: Gennaro VOLPE (confermato)

Virtus Francavilla: Roberto TAURINO (nuovo)

Virtus Verona: Luigi FRESCO (confermato ma inibito per un anno)

Viterbese: Alessandro DAL CANTO (nuovo)

Vis Pesaro: Marco BANCHINI (nuovo)

Trento: Carmine Parlato 60%, altro 40%