Serie C 37a giornata: si comincia sabato con il Girone A

Si comincia sabato con il Girone A dove la capolista Livorno ospiterà la Carrarese mentre il Siena riceverà il Piacenza. Nel girone B la Sambenedettese big match tra Reggiana e Padova. Nel girone C il Lecce albergherà la Paganese, Catania a Matera e Trapani contro il Monopoli

La Serie C è giunta alla sua trentasettesima giornata. Ancora 180 minuti alla fine della stagione regolare con ancora tanti verdetti ancora da definire.

Nel girone A è corsa a due per la promozione diretta in Serie B: il Livorno, prima della classe, affronterà la Carrarese, quarta a 54 punti mentre il Siena avrà come avversario il Piacenza, ottava in classifica. Il Pisa, già sicuro del terzo posto, andrà a fare all’Arezzo, invischiato in zona pericolante per via delle penalizzazioni. L’Alessandria fresca vincitrice della Coppa Italia di Serie C, sarà di scena a Pistoia, squadra che occupa l’ultimo posto utile per i playoff. Il pericolante Cuneo affronterà il Monza. L’Olbia, alla ricerca di punti per entrare nei playoff giocherà contro la Viterbese. Sfida playout tra Pro Piacenza ed Arzachena. Il Giana Erminio, in netta flessione sfiderà il Gavorrano.

Nel girone B con la promozione già ottenuta dal Padova le ultime due giornate sono concentrate nella lotta playoff. Big match al Mapei Stadium tra Reggiana, terza in classifica, e il Padova. Impegno casalingo per la Sambenedettese, seconda a 52, contro l’Albinoleffe. Il Ravenna, dodicesimo, a 42 punti, albergherà il Sudtirol, quarto a 49 punti. Il Bassano farà visita al fanalino di coda del girone Vicenza. Il Mestre riceverà un bisognoso, di punti, penultimo Santarcangelo. Sfida playoff FeralpiSalò-Triestina. Sfida playout tra Fano e Teramo.

Nel girone C è una giornata importante con il Lecce, capolista che affronterà la Paganese, terzultima a 32. Il Trapani e il Catania saranno impegnate rispettivamente contro Monopoli, in casa e Matera, in trasferta. La Juve Stabia, quarta a 51 punti, affronterà il Siracusa, che non vince da quattro gare. Il Rende, sesto a 49 punti, albergherà la Fidelis Andria, sedicesima. Match playoff tra Villafranca e Cosenza. Il Bisceglie, senza vittoria da cinque gare, sfiderà la Casertana, ottava in classifica. Match importante per Sicula Leonzio e Reggina impegnate a raggiungere i loro rispettivi obiettivi.

Serie C 37a giornata girone A: il programma

28 aprile

16:30

Arezzo-Pisa

Cuneo-Monza

Giana Erminio-Gavorrano

Livorno-Carrarese

Olbia-Viterbese

Pistoiese-Alessandria

Pontedera-Prato

Pro Piacenza-Arzachena

Siena-Piacenza

CLASSIFICA: Livorno 66; Siena 64; Pisa 61; Carrarese 54; Alessandria 53; Monza 52; Viterbese 52; Piacenza 48; Lucchese 44; Pistoiese 43; Olbia 43; Pontedera 43; Giana Erminio 42; Arzachena 38; Pro Piacenza 35; Gavorrano 33; Cuneo 32; Arezzo 31; Prato 26

Serie C 37a giornata girone B: il programma

29 aprile

14:30

Fano-Teramo

FeralpiSalò-Triestina

Mestre-Santarcangelo

Ravenna-Südtirol

Reggiana-Padova

Renate-Fermana

Sambenedettese-AlbinoLeffe

Vicenza-Bassano

CLASSIFICA: Padova 59; Sambenedettese 52; Reggiana 51; Südtirol 49; Bassano 47; Mestre 46; FeralpiSalò 46; Pordenone 45; Renate 44; AlbinoLeffe 43; Triestina 42; Ravenna 42; Fermana 38; Gubbio 36; Fano 34; Teramo 33; Santarcangelo 33; Vicenza 30

Serie C 37a giornata girone C: il programma

29 aprile

17:30

Akragas-Fondi

Bisceglie-Casertana

Juve Stabia-Siracusa

Lecce-Paganese

Matera-Catania

Rende-Andria

Sicula Leonzio-Reggina

Trapani-Monopoli

Virtus Francavilla-Cosenza

CLASSIFICA: Lecce 71; Trapani 67; Catania 67; Juve Stabia 51; Monopoli 49; Rende 49; Cosenza 48; Casertana 47; Virtus Francavilla 45; Sicula Leonzio 45; Siracusa 44; Matera 43; Catanzaro 41; Reggina 39; Bisceglie 39; Andria 36; Paganese 32; Fondi 27; Akragas 6