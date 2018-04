Serie C 36a giornata: si comincia sabato con il Girone A

Trentaseiesima giornata del campionato di Serie C. Si comincia sabato con il Girone A dove la capolista Livorno sarà di scena in Sardegna. Il Siena riceverà il Cuneo, Pisa in anticipo con il Pontedera. Turno di riposo per la Viterbese

La Serie C è giunta alla sua trentaseiesima giornata. Ancora 270 alla fine del torneo, ora i passi falsi si pagano a caro prezzo. Si comincia sabato con il girone A che vedrà il Livorno, reduce dalla vittoria sul Pisa, andare ad affrontare l’Arzachena, quattordicesima, senza successi da cinque gare. Staccata di due lunghezze il Siena albergherà il Cuneo, penultimo in lotta per un posto nei playout. L’anticipo del venerdi sera vedrà il match Pisa-Pontedera: la squadra di Petrone cercherà di difendere il terzo posto ma i giocatori di Maraia occupano l’ultimo posto utile per i playoff e cercheranno di difenderlo. Punti importanti in pali tra Carrarese e Pistoiese. Al Garilli ci sarà il derby tra le due squadre Piacenza. L’Alessandria, con la testa alla finale di Coppa Italia, andrà a casa del Gavorrano, terzultima invischiata nella zona calda della classifica.

Nel girone B potrebbe essere la giornata della festa del Padova di scena a Fermo: in caso di vittoria della squadra di Bisoli e mancato successo della Sambenedettese, impegnata a Pordenone, nono in classifica sarà promozione in Serie B. Posticipo all’Atleti Azzurri d’Italia tra Albinoleffe e Reggiana. Match casalingo per la Reggiana opposto al Gubbio, quindicesimo con 33 punti. Sudtirol e Feralpisalò, stessi punti in classifica, si affronteranno al Druso per consolidare la propria posizione in classifica. Punti delicati in pali tra Triestina e Fano, alla ricerca dei loro obiettivi. Il Renate, decimo a 41 punti scenderà in casa del Santarcangelo, quattordicesimo a 33 punti. Il Ravenna albergherà il fanalino di coda del girone, il Vicenza. Turno di riposo per Mestre e Teramo.

Nel girone C è la giornata dello scontro diretto seconda contro terza: Catania–Trapani che si sfideranno in un match molto atteso complice anche il turno di riposo della capolista Lecce. Occasione ghiotta per i ragazzi di Luacrelli per portarsi ad un solo punto dalla vetta. La Juve Stabia cercherà di consolidare il quarto posto nel match di Caserta con i padroni di casa decimi a 44 punti. Punti importanti, in palio, tra Monopoli e Villafranca, entrambi in lotta per un posto playoff. Sesta contro settima: Cosenza-Rende ovvero due squadre separate da solo due punti in graduatoria. Il Matera di Auteri sarà impegnato in casa della Fidelis Andria, sedicesima a 36 punti. Il Siracusa nono, a 44 punti, giocherà contro il Bisceglie, in lotta per evitare i playout. La Reggina albergherà l’Akragas che non ha ormai più nulla da chiedere al torneo.

Serie C 36a giornata girone A: il programma

20 aprile ore 20.45

Pisa Pontedera

21 aprile

14:30

Arzachena-Livorno

Gavorrano-Alessandria

Lucchese-Olbia

Siena-Cuneo

21 aprile

20:30

Carrarese-Pistoiese

Monza-Giana Erminio

Piacenza-Pro Piacenza

Prato-Arezzo

Riposa: Viterbese

CLASSIFICA:

Livorno 63, Siena 61, Pisa 58, Carrarese 53, Viterbese 52, Monza 51, Alessandria 50, Piacenza 45, Olbia 43, Pontedera 43, Pistoiese 42, Giana Erminio 41, Lucchese 41, Arzachena 38, Arezzo 36, Pro Piacenza 35, Gavorrano 33, Cuneo 32, Prato 25

Serie C 36a giornata girone B: il programma

22 aprile

14:30

Triestina-Fano

22 aprile

16:30

Bassano-Gubbio

Fermana-Padova

Pordenone-Sambenedettese

Ravenna-Vicenza

Santarcangelo-Renate

Südtirol-FeralpiSalò

23 aprile

20:30

AlbinoLeffe-Reggiana

Riposa: Mestre, Teramo

CLASSIFICA:

Padova 58, Sambenedettese 52, Reggiana 51, Bassano 47, Mestre 46, FeralpiSalò 46, Südtirol 46, Triestina 42, Pordenone 42, Renate 41, AlbinoLeffe 40, Ravenna 39, Fermana 37, Santarcangelo 33, Gubbio 33, Teramo 33, Fano 31, Vicenza 30

Serie C 36a giornata girone C: il programma

22 aprile

14:30

Cosenza-Rende

Fondi-Catanzaro

Paganese-Sicula Leonzio

Siracusa-Bisceglie

16:30

Casertana-Juve Stabia

Reggina 1914-Akragas

18:30

Andria-Matera

Monopoli-Virtus Francavilla

23 aprile

20:45

Catania-Trapani

Riposa Lecce

CLASSIFICA:

Lecce 71, Catania 67, Trapani 64, Juve Stabia 50, Monopoli 48, Cosenza 48, Rende 46, Matera 46, Siracusa 44, Casertana 44, Virtus Francavilla 43, Sicula Leonzio 42, Catanzaro 40, Bisceglie 38, Reggina 1914 36, Andria 36, Paganese 32, Fondi 26, Akragas 10