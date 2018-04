Pagelle 33° giornata Serie A 2017-2018: voti fantacalcio

Fantacalcio pagelle 14° giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2017-2018. Quando e dove trovarle per una corretta gestione della fantasquadra

Giornata ricca di gol e colpi di scena quella che si è appena conclusa. Il distacco tra Juventus e Napoli passa da un ipotetico +9 a +4 perchè la rete di Simy porta un punto nella casse del Crotone e frena i bianconeri mentre quasi contemporaneamente i partenopei rimontano lo svantaggio dall’Udinese. Domenica sera il tanto atteso big match che potrebbe dare una svolta al campionato. In zona Champions la Roma batte il Genoa mentre la Lazio espugna il Franchi con un pirotecnico 3-4 infltto alla Fiorentina. Le squadre romane rispondono così all’Inter che nell’anticipo aveva regolato 4-0 il Cagliari. Il Milan pareggia in casa del Torino. Bene l’Atalanta che vince 0-3 sul campo di un Benevento che la matematica non condanna ancora alla retrocessione. La Sampdoria batte il Bologna all’ultimo secondo con un gol di Zapata e continua a sperare nell’Europa. Nelle parti basse della classifica brutta sconfitta del Verona al Bentegodi a opera del Sassuolo. Pari a reti inviolate tra Spal e Chievo.

Dove e quando trovare le pagelle della quattordicesima giornata di ritorno serie A

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da giovedì 19 aprile su www.fantacalcionews.com. Ricordiamo ai fantallenatori che il calciomercato sarà riaperto martedì 24 aprile dalle ore 21 in quanto si disputa il turno infrasettimanale.

Su www.calciomagazine.net, sarà possibile trovare i link di riferimento delle singole gare. Su fantacalcionews.com, inoltre, verranno aggiornati in tempo reale, tutti i bonus relativi alle singole gare e utili per il gioco. I voti sono utilizzati da Fantamagic Classic e PRO che li pubblica solitamente nella giornata successiva a quella della pubblicazione delle pagelle ma in alcuni casi anche prima.

Per tutti gli amanti del fantacalcio che i voti riportati sui due portali sportivi sono anche quelli ufficiali per Fantamagic Classic e Pro, i due tornei gratuiti di fantacalcio organizzati da Fantamagic (CLICCA QUI PER REGISTRARTI).

Pagelle 14a giornata ritorno Serie A: tutti i voti per il fantacalcio

Martedì 17 aprile

Inter-Cagliari (pagelle – tabellino)

Mercoledì 18 aprile

18.00

Benevento-Atalanta (pagelle – tabellino)

20.45

Crotone-Juventus (pagelle – tabellino)

Fiorentina-Lazio (pagelle – tabellino)

Hellas Verona-Sassuolo (pagelle – tabellino)

Napoli-Udinese (pagelle – tabellino)

Roma-Genoa (pagelle – tabellino)

Sampdoria-Bologna (pagelle – tabellino)

Spal-ChievoVerona (pagelle – tabellino)

Torino-Milan (pagelle – tabellino)