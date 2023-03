Serie D, Castellanzese – Castanese 2-1: cronaca e risultato finale

CASTELLANZA (VA) – La Castellanzese in rimonta torna alla vittoria battendo 2-1 la Castanese. Alla rete di Battistello, giunta nel primo tempo, rispondono quelle di Cocuzza – gelido dal dischetto – e di Raso, al suo primo centro in maglia Castellanzese.

Solamente dopo 3′ di gioco la Castanese fa venire i brividi con un traversone di Della Vedova che si spegne sul fondo. Al 6′ Ababio piazza il traversone, Todaj di testa trova Bigotto che si gira, ma la sfera finisce alta. Due giri di orologio dopo Cocuzza mette un pallone importante in area, Ibe trova solo il fondo. All’11’ buono scambio fra Ndiaye e Boccadamo che arriva in area, ma Pilotti esce prontamente. Poco oltre la metà della prima frazione la Castanese sfrutta una punizione, Battistello stacca più di tutti e insacca il vantaggio ospite. Alla mezz’ora episodio giallo: Bigotto viene falciato in area da Manfrè, il direttore di gara sceglie di lasciare proseguire. Al 40′ Mazzola prova l’incornata, Oliveto con i guantoni respinge. Fine primo tempo che si conclude sull’1-0 per la formazione ospite.

Al 7′ della ripresa Oliveto si immola sulla conclusione di Todaj, il portiere della Castanese concede solo il corner. Al 13′ Bigotto per la terza volta viene steso in area da Della Vedova e qui il direttore non ha dubbi: penalty per i padroni di casa. Cocuzza dal dischetto è glaciale, battuto Oliveto ed equilibrio ristabilito, 1-1. Al 22′ Arrigoni ha del provvidenziale: salvataggio sulla linea, Derosa aveva provato il tiro a botta sicura. Al 33′ Bagatini trova Raso che con un missile supera Oliveto, e la Castellanzese si porta in vantaggio, 2-1. Al 90′ Sorrentino prova la testata potente, Pilotti respinge con le mani guantate. Al 48′ ancora scontro fra Pilotti e Sorrentino: tiro potente, risposta del portiere di casa. Ancora Castanese molto più che pericolosa: Arrigoni impegna Pilotti che respinge, poi Cocuzza fa buona copertura e impedisce agli ospiti di trovare il giusto tap in. Finale da brividi, ma la Castellanzese regge gli urti e torna al successo.

Tabellino

CASTELLANZESE-CASTANESE 2-1 (0-1)

Castellanzese: Pilotti, Compagnoni (30′ st Bressan), Ababio (4′ st Esposito), Ibe (12′ st Mandelli), Bolis, Bigotto, Bagatini, Mazzola (4′ st Derosa), Todaj (30′ st Raso), Ramires, Cocuzza. A disposizione: Ciancio, Folla, Poretti, Arcangeloni.

Allenatore: Mazzoleni.

Castanese: Oliveto, Manfrè, Della Vedova (20′ st Urso), Sette, Sorrentino, Becchi, Ndiaye (16′ st Milani), Battistello, Rancati (26′ st Costa), Arrigoni, Boccadamo (10′ st Lomolino). A disposizione: Benini, Gatelli, Grieco, Latini, Facchini.

Allenatore: Ferri.

Arbitro: Branzoni di Mestre (Antonini di Bassano del Grappa e Condrut di Castelfranco Veneto)

Reti: 24′ Battistello (Casta), 15′ st rig. Cocuzza (Caste), 33′ st Raso (Caste)

Ammoniti: Mazzola (Caste), Ababio (Caste), Bolis (Caste), Ndiaye (Casta), Lomolino (Casta)

Recuperi: 2′ + 6′.