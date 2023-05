Serie D, Pont Donnaz – Castellanzese 3-2: cronaca e risultato finale

CHATILLON (AO) – La Castellanzese nell’ultima gara stagionale cade 3-2 sul campo del Pont Donnaz: i valdostani erano ancora alla ricerca della matematica salvezza.

Passano solamente 3′ di gioco e la Castellanzese si porta in vantaggio: cross dalla sinistra, Bigotto in velocità salta i due difensori e insacca l’1-0 neroverde, battendo l’estremo difensore di casa. Al 7′ i padroni di casa rimettono tutto in equilibrio: Kambo si invola a rete e a tu per tu con Poli non stecca, 1-1. Pont Donnaz che prova a carburare con i traversoni di Valenti, ma non trova fortuna sotto porta. Al 16′ Masini raddoppia per i valdostani: diagonale potente del numero 10 e 2-1. sul ribaltamento di fronte Esposito prova la botta da fuori, ma c’è l’opposizione della difesa orange. A metà della prima frazione miracolo di Poli: Raimondi serve Kambo, il portiere classe 2005 respinge. Al 25′ punizione di Derosa, che si infrange sul palo, l’assistente segnala anche fuorigioco. Al 28′ la Castellanzese trova il 2-2 con Bolis: rete annullata per fuorigioco. Al 39′ rischia grosso il Pont Donnaz: traversone teso di Bolis, Cottarelli sfiora l’autogol. Castellanzese che nel finale sfiora il 2-2 per due volte con Bolis, che però non inquadra lo specchio.

Al 3′ ancora Bolis pericoloso con una parabola da fuori area che si spegne però sul fondo. Due giri di orologio dopo il Pont Donnaz si divora in una sola azione tre gol: prima Raimondi, poi Masini ed infine Kambo. Al 20′ assist al bacio di Raimondi, Masini con il mancino sigla il 3-1. Al 23′ secondo legno di giornata per la Castellanzese: la punizione di Bolis si infrange sulla traversa. Al 31′ Ababio di testa accorcia le distanze: 3-2. Al 48′, la Castellanzese sfiora il pari: ottima azione di Ramires e Cocuzza che mette la sfera in mezzo: Raso spara alto. Non c’è più tempo, passa il Pont Donnaz.

Tabellino

PONT DONNAZ-CASTELLANZESE 3-2 (2-1)

Pont Donnaz: Marenco (49′ st Colliard), Doda, Sassi (24′ st Yon), Grieco, Cottarelli, Bongani, Chianese (15′ st Florio), Kambo (44′ st Nastasi), Valenti, Masini, Raimondi. A disposizione: Challancin, Tourè, Marianeschi, Mendez, Viberti. Allenatore: Parisi.

Castellanzese: Poli, Raso, Esposito (20′ st Ababio), Ibe, Bolis (24′ st Folla), Bigotto, Mandelli (12′ st Cocuzza), Bagatini, Derosa, Todaj (20′ st Caluschi), Arcangeloni (44′ st Ramires). A disposizione: Ciancio, Poretti, Bressan. Allenatore: Mazzoleni.

Arbitro: Niccolai di Pistoia (Romeo di Reggio Calabria e Milone di Taurianova)

Reti: 3′ Bigotto (C), 7′ Kambo (P), 16′ Masini (P), 20′ st Masini (P), 31′ st Ababio (C)

Ammoniti: Chianese (P), Mandelli (C), Cocuzza (C)

Recuperi: / + 4′.