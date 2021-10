Siena – Pistoiese 0-0: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Siena – Pistoiese del 2 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la 6° giornata del Girone B di Serie C 2021/2022

SIENA – Sabato 2 ottobre, alle ore 17.30, allo Stadio “Artemio Franchi”, si giocherà il derby toscano Siena – Pistoiese, valido per la sesta giornata del Girone B di Serie C 2021/2022. I padroni di casa vengono dal successo esterno per 0-3 contro il Montevarchi e in classifica sono quinti con 11 punti, a pari merito proprio con Imolese e Lucchese, con un percorso di 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Gli ospiti, nell’ultimo turno, hanno perso in casa per 0-4 contro l’Ancona Matelica e sono sedicesimi (a pari merito con Fermana e Grosset) con 4 punti, frutto di una vittoria e un pareggio.

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: ACN SIENA 1904-PISTOIESE 0-0 1' L’arbitro fischia l’inizio della partita tra ACN Siena 1904 e Pistoiese!



Si gioca ACN Siena 1904 - Pistoiese, siamo pronti a commentare la partita in diretta ACN SIENA 1904:. A disposizione:. Allenatore: Alberto Gilardino.



PISTOIESE:. A disposizione:. Allenatore: David Sassarini.



Reti: al ' pt .





Alberto Gilardino.David Sassarini.al ' pt .

La presentazione del match

QUI SIENA – Gilardino dovrebbe optare per un modulo speculare con Lanni tra i pali e difesa formata dalla coppia centrale Terzi-Terigi e sulle fasce da Mora e Farcas. A centrocampo Bianchi, Acquadro e Bani. Tridente offensivo composto da Varela, Paloschi e Di santo.

QUI PISTOIESE – La Pistoiese dovrebbe scendere in campo col modulo speculare con Crespi tra i pali e difesa formata da Sottini, Ricci e Gennari. In cabina di regia Castellano con Santoro e Valiani; sulle corsie Moretti e Martina. Davanti Pinzauti e Vano.

Le probabili formazioni di Siena – Pistoiese

SIENA: Lanni, Mora, Terigi, Terzi, Farcas, Bianchi, Acquadro, Bani, Varela, Paloschi, Disanto. Allenatore: Gilardino.

PISTOIESE (4-3-3): Pozzi, Sottini, Sabotic, Gennari, Ricci; Mal, Romano, Santoro; Pinzauti, Vano, Ubaldi. Allenatore: Sassarini

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Siena – Pistoiese verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.