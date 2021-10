Ancona Matelica – Imolese: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Ancona Matelica – Imolese del 2 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la 6° giornata del Girone B di Serie C 2021/2022

ANCONA – Sabato 2 ottobre, alle ore 17.30, allo Stadio del Conero, si giocherà Ancona Matelica – Imolese, match valido per la sesta giornata del Girone B di Serie C 2021/2022. I padroni di casa vengono dalla vittoria esterna di misura contro la Ternana, la quarta di fila, e in classifica sono secondi con 13 punti (a una sola lunghezza dalla capolista Reggiana), frutto di 4 vittorie, un pareggio e 1 sconfitta. Gli ospiti, nell’ultimo turno, hanno vinto in casa per 4-1 contro il Pontedera e sono quarti in classifica (a pari merito con Siena e Cesena) a quota 11 punti, con un percorso di 3 vittorie, 2 pareggi. e 1 sconfitta.

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

La presentazione del match

QUI ANCONA MATELICA – Out gli infortunati Ruani, Del Sole, Papa e Delcarro. La squadra dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3 e quindi con Avella in porta e difesa composta dalla coppia centrale Masetti-Iotti e ai lati da Tofanari e Di Renzo. A centrocampo D’Eramo, Papa e Iannoni. Tridente offensivo composto da Rolfini, Moretti e Sereni.

QUI IMOLESE – L’Imolese dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3 con Melgrati in porta e retroguardia composta al centro da Angeli e Vona e ai lati da Livieri e Cerretti. A centrocampo Lombardi, D’Alena e Benedetti. Tridente offensivo composto da Padovan, De Sarlo e Matarese.

Le probabili formazioni di Ancona Matelica – Imolese

ANCONA MATELICA (4-3-3): Avella; Tofanari, Masetti, Iotti, Di Renzo; D’Eramo, Papa, Iannoni; Rolfini, Moretti, Sereni Allenatore: Colavitto.

IMOLESE (4-3-3): Melgrati, Liviero, Vona, Angeli; Cerreti, Lombardi D’Alena, Benedetti; Padovan, De Sarlo, Matarese. Allenatore: Fontana.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Ancona Matelica – Imolese verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.