Siracusa-Audace Cerignola: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Siracusa-Audace Cerignola di Domenica 18 gennaio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C, Girone C

Sono 21 i punti totalizzati dal Siracusa, con uno score complessivo di sei vittorie, tre pareggi e dodici sconfitte: cifre che valgono il quintultimo posto, in compagnia della Cavese. La formazione guidata da Marco Turati è reduce dal ko di misura a Monopoli, ma fra le mura amiche è parecchio temibile: ben 17 punti sono stati conquistati in casa, dove gli isolani non perdono da tre mesi, avendo costretto ad alzare bandiera bianca anche a rivali blasonate come la Salernitana. Al momento, nel mercato invernale sono state perfezionate alcune cessioni di rilievo, fra cui quelle di Molina, Ba, Guadagni e dell’ex Parigini, con quest’ultimo trasferitosi alla Sambenedettese. In entrata invece, ufficializzato l’arrivo della giovane punta Arditi dal Catanzaro.

La vittoria con il Potenza ed i risultati delle rivali hanno rilanciato nel turno precedente le ambizioni playoff dell’Audace Cerignola. Un Cerignola che dopo le partenze di Sainz-Maza ed Emmausso ha salutato in settimana anche il bomber Luigi Cuppone, passato alla Virtus Entella, nell’ottica di un ridimensionamento dei costi e di un ringiovanimento della rosa, che grazie al lavoro di Maiuri e Di Toro ha permesso la valorizzazione di Gambale, D’Orazio, Parlato e Gasbarro, che a suon di prestazioni hanno trascinato finora la compagine ofantina.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata, coadiuvato dagli assistenti Leonardo Tesi di Padova e Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto. Quarto uomo Alfredo Iannello di Messina e Operatore FVS Lorenzo Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL SIRACUSA – Il Siracusa si schiera con il 4-2-3-1 puntando su equilibrio tra fase difensiva e spinta offensiva: Farroni tra i pali, difesa a quattro solida con Bonacchi e Pacciardi centrali, e Puzone e Cancellieri sugli esterni per supporto in attacco. A centrocampo Limonelli e Candiano dettano ritmo, mentre la linea a tre davanti favorisce creatività per Valente, Gudelevicius e Di Paolo a supporto di Contini. Turati opta per una formazione bilanciata e dinamica.

COME ARRIVA L’AUDACE CERIGNOLA – L’Audace Cerignola si presenta con il 3-5-2 puntando su solidità e intensità: Iliev tra i pali, difesa esperta e centrocampo folto per garantire equilibrio e ritmo. Sugli esterni Russo e Parlato danno spinta, mentre davanti la coppia D’Orazio-Gambale è chiamata a garantire profondità e concretezza. Maiuri sceglie una squadra compatta e aggressiva.

Le probabili formazioni

SIRACUSA (4-2-3-1): Farroni, Puzone, Bonacchi, Pacciardi, Cancellieri, Limonelli, Candiano, Di Paolo, Gudelevicius, Valente, Contini. Allenatore: Turati.

AUDACE CERIGNOLA(3-5-2): Iliev, Todisco, Martinelli, Ligi, Russo, Ruggiero, Moreso, Cretella, Parlato, D’Orazio, Gambale. Allenatore: Maiuri.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Siracusa-Audace Cerignola, valida per la ventiduesima giornata di Serie C, girone C, sarà disponibile in diretta tv su Sky Sport (canale 256) e in streaming su NOW e Sky Go.