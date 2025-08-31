Siracusa-Monopoli: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Siracusa-Monopoli di Domenica 31 agosto 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C

SIRACUSA – Domenica 31 agosto 2025 allo stadio Nicola De Simone andrà in scena Siracusa-Monopoli, gara valevole per la seconda giornata del Girone C di Serie C 2025-2026: calcio d’inizio fissato per le ore 21. Da una parte, la formazione guidata da Marco Turati reduce da una sconfitta all’esordio in campionato sul campo della Salernitana (1-0) dopo il ko di Foggia al primo turno di Coppa Italia Serie C (2-1). Dall’altro lato, invece, gli uomini di Alberto Colombo che vengono da un pirotecnico pareggio alla prima giornata con il Cosenza (2-2) e da una vittoria di misura valsa il passaggio al secondo turno di Coppa Italia di categoria sempre contro i silani.

I siciliani, che nell’ultimo anno e mezzo di Serie D tra le mura amiche hanno perso appena una partita vincendo tutte le altre, hanno tanta voglia di iniziare a muovere la classifica davanti al proprio pubblico. I biancoverdi, invece, che in trasferta hanno portato a casa un solo successo nel 2025, puntano al secondo risultato utile consecutivo per mantenere intatta la propria striscia di imbattibilità dopo la seconda giornata di campionato. Monopoli e Siracusa non si affrontano da ormai sei anni: era il 5 maggio 2019 quando i pugliesi si imposero 4-1 al ‘Veneziani’ sui rossazzurri dopo l’1-1 del 26 dicembre 2018 in Sicilia.

A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Dario Di Francesco della sezione di Ostia Lido coadiuvato dagli assistenti Daniel Cadirola di Milano e Manuel Marchese di Pavia. Quarto Ufficiale: Alessandro Silvestri di Roma 1. L’operatore al Football Video Support sarà Lorenzo Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto.

Le parole di Marco Turati

“Domani sarà una partita ancora più difficile di quella contro la Salernitana, andiamo ad incontrare una squadra che lavora insieme da anni, che ha un allenatore che conosco benissimo che è uno tra i più preparati della Serie C. Sappiamo che se mettiamo in campo quello che comunque sia prepariamo durante la settimana e quelle che sono le nostre caratteristiche possiamo dar fastidio a chiunque”.

Le parole di Alberto Colombo

“Il Siracusa merita i miei complimenti per aver dimostrato di scendere in campo con idee chiare e una grande aggressività nonostante l’emergenza. In Coppa e contro la Salernitana hanno ottenuto più del 60% di possesso palla. Il lavoro degli anni precedenti ha fatto sì che nonostante giocassero alcuni giovani facessero buonissime partite. È una gara da non sottovalutare, troveremo un ambiente caldo per il ritorno in Serie C e una squadra che vorrà fare del proprio meglio davanti al proprio pubblico. Dovremo essere molto attenti e abbiamo delle armi per poter mettere in difficoltà chiunque”.

Presentazione del match

QUI SIRACUSA – Tra i pali Farroni con Iob, Pacciardi, Catena e Puzone a comporre la linea difensiva. A centrocampo prenderanno posto Ba, Candiano e Damian con Guadagni, Contini e Valente nel tridente offensivo.

QUI MONOPOLI – A difesa di Piana ci saranno Viteritti, Miceli e Piccinini. Sulle corsie esterne agiranno Falzerano e Imputato con Scipioni, Battocchio e Greco in mezzo al campo. Davanti spazio al tandem offensivo composto da Tirelli e Longo.

Le probabili formazioni di Siracusa-Monopoli

SIRACUSA (4-3-3): Farroni; Iob, Catena, Pacciardi, Puzone; Ba, Candiano, Damian; Guadagni, Contini, Valente. Allenatore: Turati.

MONOPOLI (3-5-2): Piana; Viteritti, Miceli, Piccinini; Falzerano, Scipioni, Battocchio, Greco, Imputato; Tirelli, Longo. Allenatore: Colombo.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara Siracusa-Monopoli, valida per la seconda giornata del Girone C di Serie C, sarà visibile in diretta su Sky Sport. Calciomagazine.net vi terrà compagnia con una diretta della gara a partire dall’inizio dell’evento; un’ora prima troverete sul sito le formazioni ufficiali.