Siviglia – Barcellona: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Siviglia – Barcellona del 19 giugno 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la trentesima giornata di Liga

SIVIGLIA – Venerdì 19 giugno alle ore 22 andrà in scena Siviglia – Barcellona, incontro valevole per la trentesima giornata della Liga 2019/2020. Da una parte c’è la compagine andalusa che viene dal pareggio esterno contro il Levante ed in classifica occupa la terza posizione solitaria con 51 punti. Dall’altra troviamo i catalani che sono reduci dal successo casalingo contro il Leganes ed in classifica occupano il primo posto con 64 punti.

La cronaca minuto per minuto

SIVIGLIA-BARCELLONA IN DIRETTA Venerdì 19 giugno dalle 21 le formazioni ufficiali, dalle 22 la cronaca diretta.

La presentazione del match

QUI SIVIGLIA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Vacilik in porta, pacchetto difensivo composto da Jesus Navas e Escudero sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Carlos e Kounde. A centrocampo Gudelj in cabina di regia con Jordan e Banega mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Ocampos, De Jong e Munir.

QUI BARCELLONA – Setien dovrebbe mandare in campo la sua squadra con un modulo speculare: Ter Stegen tra i pali, pacchetto arretrato formato da Sergi Roberto e Jordi Alba sulle corsie esterne mentre nel mezzo Piquè e Lenglet. A centrocampo Sergio Busquets in cabina di regia con Vidal e De Jong mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Ansu Fati, Messi ed uno tra Suarez e Griezmann.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Siviglia – Barcellona, valido per la trentesima giornata di Liga, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Siviglia – Barcellona

SIVIGLIA (4-3-3): Vacilik; Jesus Navas, Carlos, Kounde, Escudero, Jordan, Gudelj, Banega, Ocampos, De Jong, Munir. Allenatore: Lopetegui

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piquè, Lenglet, Jordi Alba, De Jong, Sergio Busquets, Vidal, Ansu Fati, Suarez, Messi. Allenatore: Setien

STADIO: Sanchez Pizjuan