Siviglia – Krasnodar 3-2: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Siviglia – Krasnodar del 4 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la terza giornata del Gruppo E di Champions League, calcio d’inizio alle ore 21:00

SIVIGLIA – Questa sera, mercoledì 4 novembre, alle ore 21:00 si giocherà Siviglia – Krasnodar, match valevole per la terza giornata del Gruppo E di Champions League 2020/2021.

Cronaca e tabellino minuto per minuto

RISULTATO IN DIRETTA: SEVILLA FC-FK KRASNODAR 3-2 SECONDO TEMPO 75' Sostituzione per FK Krasnodar entra in campo Wanderson 75' Daniil Utkin lascia il campo 72' Rete per Sevilla FC, in gol Youssef En-Nesyri ! 69' Rete! Youssef En-Nesyri riesce a trovare la via del gol 66' Spazio a Victor Claesson, nuova mossa per l'allenatore 66' Abbandona il terreno di gioco Eduard Spertsyan per FK Krasnodar 60' Spazio a Youssef En-Nesyri, nuova mossa per l'allenatore 60' Lascia il campo Joan Jordán per Sevilla FC 60' Dalla panchina si alza Fernando che fa il suo ingresso 60' Munir lascia il campo 59' Inflessibile il direttore di gioco che sventola il cartellino giallo per Kaio Pantaleão 51' Intervento da cartellino giallo per Eduard Spertsyan 49' Inflessibile l'arbitro estrae il giallo per Óscar 46' Il tecnico inserisce Egor Sorokin sul terreno di gioco 46' Fuori dal campo Cristian Ramírez per FK Krasnodar 46' Tutto pronto, si parte con il secondo tempo di Sevilla FC-FK Krasnodar. Pronti a vivere le emozioni del match PRIMO TEMPO 45' L'arbitro manda le due squadre negli spogliatoi per l'intervallo tra Sevilla FC e FK Krasnodar. Ci aggiorniamo per l'inizio del secondo tempo 45' Rosso diretto! Jesús Navas deve abbandonare il campo 42' Attenzione! Rete di Ivan Rakitić bravo a realizzare con un'incornata, assist di Joan Jordán. Adesso siamo sul risultato di 1 a 2 33' Minuti per Eduard Spertsyan che fa adesso il suo ingresso sul terreno di gioco 33' Lascia il campo Leon Sabua per FK Krasnodar 32' Mossa dell’allenatore entra sul terreno di gioco Marcos Acuña 32' Esce dal campo Escudero per Sevilla FC 32' Óscar fa il suo ingresso in campo 32' Abbandona il campo Jules Koundé per Sevilla FC 21' Rete per FK Krasnodar, in gol Marcus Berg , assist di Marcus Berg! 17' Arriva la rete per FK Krasnodar con Magomed Suleymanov ! Questo il nuovo risultato 0 a 1 tra le due squadre 16' Cartellino di color giallo per Jules Koundé 1' Fischio d'inizio dell'arbitro, si parte!

Calciomagazine vi manda un saluto e vi presenta la diretta di Sevilla FC - FK Krasnodar SEVILLA FC: Tomáš Vaclík; Jules Koundé (dal 32' pt Marcos Acuña), Jesús Navas, Escudero (dal 32' pt Óscar), Diego Carlos, Lucas Ocampos, Nemanja Gudelj, Joan Jordán (dal 15' st Fernando), Ivan Rakitić, Luuk de Jong, Munir (dal 15' st Youssef En-Nesyri). A disposizione: Yassine Bounou, Alfonso Pastor, Karim Rekik, Óliver Torres, Franco Vázquez, Antonio Zarzana, Carlos Fernández. Allenatore: Lopetegui.



FK KRASNODAR: Matvey Safonov; Aleksandr Martinovich, Cristian Ramírez (dal 1' st Egor Sorokin), Yuri Gazinskiy, Evgeniy Chernov, Kristoffer Olsson, Kaio Pantaleão, Daniil Utkin, Leon Sabua, Marcus Berg, Magomed Suleymanov. A disposizione: Victor Claesson, Eduard Spertsyan, Evgeniy Gorodov, Vyacheslav Litvinov, Ruslan Kambolov, Wanderson, Evgeniy Markov. Allenatore: Murad Musaev.



Reti: al 17' pt Magomed Suleymanov, al 21' pt Marcus Berg, al 42' pt Ivan Rakitić, al 24' st Youssef En-Nesyri, al 27' st Youssef En-Nesyri.



Ammonizioni: al 16' pt Jules Koundé (SEV), al 4' st Óscar (SEV), al 14' st Kaio Pantaleão (FK ), al 6' st Eduard Spertsyan (FK ).



La presentazione del match

Da una parte i padroni di casa, che nella Liga spagnola hanno iniziato male questa stagione, confermando il cattivo andamento con l’ultima sconfitta con l’Atletico Bilbao per 2-1. In Europa la situazione è migliore, nello scorso turno hanno battuto tra le mura amiche il Rennes per 1-0. Avendo pareggiato nel primo turno a Londra con il Chelsea, nel girone attualmente sono primi insieme agli inglesi con quattro punti. Dall’altra parte la squadra ospite che non sta passando un bel momento, reduce dalla sconfitta nel campionato russo contro l’Akhmat per 2-0, mentre in Europa è stata travolta in casa dal Chelsea per 0-4. Avendo pareggiato la prima partita con il Rennes, ora sono terzi del girone al pari dei francesi con un punto.

QUI SIVIGLIA – La squadra di Lopetegui sta passando un brutto momento con tre sconfitte di fila in campionato e con Ocampos ancora fermo a zero reti a parte il rigore inutile in Supercoppa contro il Bayern. Ha bisogno di la mettere la qualificazioni agli ottavi al sicuro presto per potersi concentrare nella Liga. Suso e S.Gomez non dovrebbe essere ancora disponibili. Il Siviglia dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3 con Vaclick tra i pali, Koundé e Diego Carlos centrali e Navas e Escudero terzini, Rakitic, Fernando, Jordan a centrocampo, mentre in avanti Munir e Ocampos sulle ali e De Jong punta centrale.

QUI KRASNODAR – La squadra russa ha diversi giocatori in dubbio per condizione fisica, come Sorokin, Stoskyi, Claesson, Ari e Wanderson, inoltre Cabella e Markov sono in quarantena. In piena emergenza potrebbero scendere in campo con una formazione sperimentale, un 4-3-2-1 con Safonov in porta, Kaio e Sorokin centrali e Ramirez e Chernov sugli esterni, Olsson, Utkin e Gazinskiy in mediana, con Suleymanov e Spertsyan in appoggio all’unica punta Berg.

Dove vedere la partita in streaming

L’incontro Siviglia – Krasnodar del 4 novembre 2020, valido per la terza giornata del gruppo E di Champions League 2020/2021, verrà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport. Partita disponibile anche in streaming su Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile tramite pc, smartphone e tablet. In alternativa si potrà ricorrere a Now Tv che, previo abbonamento, consente di assistere ai programmi Sky.

Le probabili formazioni delle due squadre

SIVIGLIA (4-3-3): Vaclik; Navas, Koundé, Diego Carlos, Escudero; Rakitic, Fernando, Jordan; Munir, De Jong, Ocampos. Allenatore: Lopetegui.

KRASNODAR (4-3-2-1): Safonov; Ramirez, Kaio, Sorokin, Chernov; Olsson, Utkin, Gazinskiy; Suleymanov, Spertsyan; Berg. Allenatore: Musaev.

STADIO: Ramón Sánchez Pizjuán