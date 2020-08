Pronostico e quote per le scommesse di Siviglia – Manchester United, gara valida per le semifinali di Europa League in programma domenica 16 agosto dalle ore 21. Per i bookmakers inglesi favoriti

COLONIA – Domenica 16 agosto, alle 21 andrà in scena Manchester City – Lione incontro valevole per i quarti di finale di Champions League. Da una parte c’è la formazione andalusa che ha staccato il pass per il penultimo atto eliminando il Wolverhampton grazie al gol del solito Ocampos nei minuti finali. Dall’altra parte c’è la squadra inglese che ha superato il turno battendo il Copenaghen grazie a un calcio di rigore di Bruno Fernandes nei tempi supplementari. La vincente giocherà la finale contro una tra Inter e Shakhtar.

Europa League, Siviglia – Manchester United: inglesi dati favoriti

Il segno 1 è quotato mediamente a 2,85 a 3,00 . Il segno X è offerto in media a 3,15 mentre il segno 2 è dato da 2,50 a 2,55.

Per quanto riguarda la doppia chance, l’1/X è offerto da 1,48 a 1,53, l’X/2 da 1,39 a 1,40 mentre l’1/2 vale da 1,33 a 1,36.

I bookmakers pensano che i gol potrebbero non essere numerosi: l’Under 2,5 vale da 1,57 a 1,62, l’Over 2,5 da 2,20 a 2,25. non si sbilanciano sul fatto se andranno a segno entrambe le squadre oppure no: il No Goal vale da 1,80 a 1,85, il goal mediamente 1,90.

Il risultato più esatto potrebbe essere l’1-1 (da 5,50 a 6,00) seguito dall’1-0 (da 7,25 a 8,50) e dal 2-1 (da 10,00 a 11,50).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale da 5,00 a 5,25.