Sky Sport presenta il nuovo palinsesto: tutte le informazioni

SKY È LA TV DELLE COPPE EUROPEE

Il ritorno della nuova Champions League e la conferma dell’Europa League

Ad agosto Sky torna ad essere la tv della UEFA Champions League (per il triennio 2018/2021), proprio nell’anno in cui ci saranno nuovamente 4 squadre italiane al via della fase a gironi (Juventus, Napoli, Roma ed Inter) e il torneo avrà una nuova formula con match nel doppio orario alle 18.55 e alle 21 (oltre a Diretta Gol) per un totale di 138 partite (di cui 12 di playoff e la SuperCoppa Europea) e oltre 250 ore di eventi live.

Per un ritorno d’eccezione non poteva mancare una star d’eccezione, con Ilaria D’Amicoche lascia “Sky Calcio Show” per affacciarsi nella dimensione europea della coppa più prestigiosa. E lo fa con dei compagni di avventura che compongono un vero dream team, a cominciare da Alessandro Costacurta, mister Champions League (5 trionfi in carriera) che torna a Sky per affiancare la conduttrice in questa nuova avventura. Accanto a loro, Andrea Pirlo, new entry nella squadra dei talent di Sky Sport si alternerà con altri super campioni: Esteban Cambiasso, Luca Vialli e il numero dieci della squadra di Sky Sport, Alessandro Del Piero. In panchina un allenatore straordinario: Fabio Capello, altro grande protagonista dello studio. Non poteva mancare la più internazionale delle grandi firme del giornalismo italiano: Paolo Condò, giurato italiano del Pallone d’Oro.

A settembre torna anche la UEFA Europa League, in esclusiva Sky per altri tre anni. In totale 205 partite a stagione (in onda anche grazie a Diretta Gol), live il giovedì nei due diversi orari, 18.55 e 21, con lo studio pre e post partita condotto dallo stile inconfondibile di Anna Billò. Due le italiane sicuramente in corsa: Lazio e Milan, con l’Atalanta che punta a conquistare un’altra grande esperienza europea.

E da quest’anno, Champions League ed Europa League saranno visibili anche sul digitale terrestre e via fibra. Il primo trofeo ufficiale della stagione verrà assegnato il 15 agosto a Tallinn con la finale di SuperCoppa Europea tra Real Madrid e Atletico Madrid.

La nuova Champions League e l’Europa League saranno visibili sul nuovo canale Sky Sport Football.

LO SPETTACOLO DELLA PREMIER LEAGUE SU SKY

In esclusiva anche la Bundesliga, in attesa di Euro2020

Sempre su Sky Sport Football anche la Premier League inglese. Jose’ Mourinho, Pep Guardiola, la new entry Maurizio Sarri alla guida del Chelsea, Jurgen Klopp, Mauricio Pochettino e Unai Emery sono pronti a lanciarsi il guanto di sfida per un’altra imperdibile stagione di quello che è considerato dagli addetti ai lavori il campionato più ricco e competitivo del mondo: in esclusiva 230 match a stagione, fino a sei partite in onda ogni weekend, dall’anticipo del venerdì al Monday Night del lunedì. In telecronaca la voce principe della Premier sarà ancora quella di Massimo Marianella, mentre per gli studi pre e post partita confermatissima Federica Lodi. Subito un super match per la prima giornata con Arsenal-Manchester City in programma domenica 12 agosto alle ore 17. L’uomo della Premier, Paolo Di Canio, racconterà ancora il calcio inglese con la sua passione e la sua competenza.

Nella super offerta di calcio internazionale di Sky Sport, in esclusiva anche la Bundesliga tedesca con circa 100 match complessivi (kick off il 24 agosto), con il Bayern Monaco a caccia del settimo titolo consecutivo. Tutto questo in attesa degli Europei 2020.

NUOVI STUDI e INTERATTIVITÀ

Per una qualità di prodotto mai vista prima

Grandi novità anche per gli studi del calcio di Sky. Nuovi studi, molto scenografici, flessibili e versatili, con i nuovi “Totem Led” modulari, che accompagneranno lo spettatore durante tutta la settimana, cambiando pelle per adeguarsi al racconto di ogni competizione.

Confermata e rinnovata la Realtà Aumentata, che rende più interattiva e spettacolare l’esperienza di visione con statistiche, analisi e dati accessibili in modo ancora più chiaro e semplice. Senza dimenticare lo Sky Sport Tech Plus, con nuove funzioni e visualizzazioni per meglio comprendere gli schemi di gioco e le tattiche, per non perdere neanche un dettaglio o un episodio e per mettere al centro la spettacolarità del gioco.

Per sviluppare tutto questo, Sky si è avvalsa per la prima volta in Italia di un modello 3D in Realtà Virtuale con cui è stato ideato e progettato il nuovo studio, esclusivamente in modalità digitale e interattiva. Un processo in fase di sperimentazione da quasi 2 anni, promosso alla fase operativa da febbraio per sviluppare il nuovo studio di UEFA Champions League, seguito poi dai nuovi studi Serie A e UEFA Europa League. Uno strumento mai utilizzato prima d’ora in Italia in campo televisivo e una prima volta anche per il gruppo Sky.

Torna anche l’interattività del tasto verde dedicata al calcio (Serie A, Champions ed Europa League), disponibile anche su Sky Q, per consentire al telespettatore di personalizzare la visione dell’evento:

· Mosaico: quando ci sono più partite in contemporanea, il Mosaico permette di seguirle tutte e fare facilmente il salto sul canale del campo selezionato

· Match Center: per poter avere in tempo reale i risultati e i marcatori delle partite in corso di svolgimento, essere avvertiti in caso di gol e, volendo, saltare istantaneamente al canale su cui si sta tenendo quel match

· Highlights: sarà possibile scegliere la partita di cui vedere gli highlights

· Uomo Partita: per votare l’Uomo Partita Sky dei match per cui è disponibile il servizio

Fino a novembre, continua il racconto del Mondiale 2018 di MotoGP con le ultime 10 gare (6 in esclusiva live) di tutte e tre le classi su Sky Sport MotoGP. Prove libere, qualifiche e tutte le gare: una copertura totale di ogni Gran Premio, dal giovedì alla domenica, senza dimenticare le rubriche settimanali dedicate al mondo delle moto.

Dalle due alle quattro ruote. Anche la Formula 1 si conferma uno dei pilastri dell’offerta di Sky Sport, che detiene i diritti di trasmissione fino al 2020. Tutte le emozioni del Mondiale 2018 continuano a vivere sul canale Sky Sport F1 con 6 GP su 10 in diretta esclusiva fino a novembre. Ogni weekend di gara, tutte le prove libere, le qualifiche e le gare live (anche in 4K HDR con Sky Q), oltre agli approfondimenti e alle rubriche esclusive.

Dalle piste al parquet. Anche per la stagione 2018/2019 il grande basket professionistico americano NBA sarà visibile solo su Sky, sul nuovo canale dedicato Sky Sport NBA. Sky infatti anche l’anno prossimo sarà l’unica tv a trasmettere in Italia la prossima stagione, confermandosi così partner di grande affidamento di NBA e punto di riferimento del basket a stelle e strisce in Italia. Su Sky Sport NBA, fino a 12 incontri a settimana, grazie all’aggiunta della programmazione di NBA TV, appuntamenti il sabato e la domenica in prima serata per la Regular Season e fino a 36 partite dei Playoffs, oltre a tutte le Conference Finals e le Finals. Inoltre, l’All Star Weekend, con l’All Star Game, e il Christmas Day del 25 dicembre e i match del campionato femminile WNBA.

Una copertura in vero e proprio stile USA: la NBA su Sky come la vedono gli americani. Ogni giorno almeno un incontro da seguire, senza dimenticare i tanti approfondimenti e la rubrica NBA Action.

Su Sky Sport Arena continua la stagione del tennis con gli ATP Masters 1000 e le ATP Finals. Con una grande conferma: il torneo di Wimbledon in esclusiva per altri 4 anni, fino al 2022.

E poi ancora il meglio della palla ovale, con il Super Rugby, il Rugby Championship e tanti Test Match internazionali con protagonisti anche gli All Blacks della Nuova Zelanda. E ancora, gli impegni delle Nazionali di basket con i match di qualificazione alla FIBA World Cup 2019 maschile e quelli dei Mondiali femminili, e i principali appuntamenti con il wrestling WWE.

Su Sky Sport Golf, immagini dal green sette giorni su sette, 24 ore su 24, con tanti eventi live per tutti gli appassionati: dallo European Tour, al PGA Tour, fino all’attesa Ryder Cup 2018, passando per il PGA Championship di agosto.