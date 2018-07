Serie B – L’Avellino presenta ricorso al Consiglio di Garanzia del CONI

La compagine irpina, attraverso un comunicato sul sito ufficiale, ha confermato il ricorso al Consiglio di Garanzia del CONI.

AVELLINO – Una città col fiato sospeso. L’Avellino, nel pomeriggio, ha presentato ufficialmente il ricorso al Consiglio di Garanzia del CONI contro l’esclusione dal prossimo campionato di Serie B prevista dal COVISOC. Ultima speranza per il club irpino con la decisione ufficiale del Consiglio di Garanzia del CONI che dovrebbe arrivare tra pochi giorni. Questo è il comunicato ufficiale della squadra campana.

Il comunicato ufficiale dell’Avellino

L U.S. Avellino comunica che è stato presentato, nei termini previsti, ricorso al Collegio di Garanzia del Coni. Il ricorso è stato redatto dallo Studio Legale Chiacchio che ha coordinato diverse professionalità specialistiche le quali discuteranno insieme con il relatore Eduardo Chiacchio delle differenti tematiche in sede di ricorso. Il presidente Walter Taccone intende ringraziare l’avv. Chiacchio e tutta la sua equipe per il notevole lavoro approntato e i professionisti che lo hanno coadiuvato ognuno per le proprie competenze.