Il comunicato del Crotone sul caso del Chievo: “Siamo fiduciosi”

Il club calabrese, attraverso un comunicato ufficiale, si mostra fiducioso in vista della sentenza del Tribuna Federale dell FIGC.

CROTONE – Nelle prossime ore il Tribuna Federale dell FIGC si pronuncerà circa il futuro del Chievo confermando o meno la retrocessione del club veneto in Serie B, causa plusvalenze fittizie. Il Crotone osserva il tutto con molta attenzione e, nella giornata di oggi, ha espresso la fiducia sull’esito della sentenza attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale. Di seguito la nota del club pitagorico.

Il comunicato ufficiale del Crotone

“Le questioni sollevate in difesa del Chievo non presentano aspetti di perplessità, soprattutto quelle che coinvolgono l’asserita violazione delle regole procedurali. Sarebbe davvero incredibile e singolare se, a fronte di fatti d’inusitata gravità da parte di una società già in passato “graziata” attraverso l’istituto del patteggiamento, il tutto dovesse finire nel nulla in ragione di una leggerezza della Procura Federale e, dunque, di una poco accorta gestione di un’indagine densa d’implicazioni di entità davvero assai rilevanti. La società andrà comunque fino in fondo nel tutelare i propri interessi in ogni sede consentita”.