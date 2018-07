Pirlo: “Cristiano Ronaldo aumenta la visibilità della Serie A”

Le parole dell’ex centrocampista del Milan che da questa stagione farà parte della nuova squadra di Sky Sport

MILANO – Nuova avventura per Andrea Pirlo che, dopo aver dato l’addio al calcio giocato, entra a far parte della nuova squadra di Sky Sport per la Champions League. Queste le parole dell’ex centrocampista, tra le altre, della Juventus, nel corso della presentazione del nuovo palinsesto: “Il nuovo ruolo sarà divertente, speriamo di farlo bene. A settembre inizierò e non vedo l’ora. Ritroverò Ambrosini, io e Massimo ci conosciamo da quando avevamo 16 anni, quindi abbiamo fatto una trafila importante dalle giovanili della Nazionale al Milan, ci conosciamo a memoria ed è sempre bello rivederlo”.

Poi, spazio al calcio giocato a cominciare dal Milan: “Ho seguito tutto, speriamo che con la nuova proprietà possa esserci maggiore stabilità per la squadra e i tifosi, speriamo di rivedere il Milan dove merita”. E sull’arrivo di Cristiano Ronaldo aggiunge: “Porterà sicuramente un innalzamento della visibilità in tutto il mondo ed è una cosa bellissima per il nostro campionato. Speriamo che anche le altre squadre che inseguono si adeguino a questo grande acquisto, magari facendo qualche colpo di mercato in questi giorni”. Infine una battuta sulla Nazionale: “Il gruppo sta nascendo adesso dopo quello che è successo quest’anno, Mancini ha già iniziato a mettere giù un certo tipo di gioco, abbiamo fatto delle amichevoli interessanti ma il cammino è ancora lungo. C’è da migliorare e si può fare sicuramente bene”.